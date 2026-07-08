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Haberler Fotohaber Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 15:03

Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

Tarım Kredi aktüel kampanyaları kapsamında 7-13 Temmuz tarihleri arasında temel gıda ürünlerinde yeni indirimler uygulanıyor. Kıyma, zeytinyağı, süt, yoğurt ve birçok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan ürünleri uygun fiyatlarla buluşturan Tarım Kredi aktüel fırsatları, bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ekonomik seçenekler sunuyor.

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Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

Tarım Kredi aktüel fırsatları, temel gıda ve market ürünlerinde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Güncel kampanyalar kapsamında birçok ürün indirimli etiketlerle raflarda satışa sunuluyor.

Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

TARIM KREDİ AKTÜEL FIRSATLAR BAŞLIYOR!

Meyveli maden suyu (6x200 ml) – 72,00 TL
Portakallı gazoz (1,5 L) – 54,90 TL
Kola (1 L) – 32,50 TL
Cam sürahi (1248 cc) – 79,90 TL
Soğuk kahve (250 ml) – 34,90 TL

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Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

TARIM KREDİ AKTÜEL FIRSATLAR BAŞLIYOR!

Riviera zeytinyağı (1 L) – 239,00 TL
Donuk dana kıyma (400 g) – 230,00 TL
Yarım yağlı süt (1 L) – 38,90 TL
Pilavlık bulgur (2,5 kg) – 89,90 TL
Tam yağlı yoğurt (3 kg) – 182,90 TL

Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

TARIM KREDİ AKTÜEL FIRSATLAR BAŞLIYOR!

43 inç Android TV – 9.990,00 TL
32 inç Android TV – 6.250,00 TL
Ayaklı vantilatör – 349,90 TL
Derin tencere (24 cm) – 699,90 TL
Kristal 6 kanatlı tavan vantilatörü – 749,00 TL

Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...

TARIM KREDİ AKTÜEL FIRSATLAR BAŞLIYOR!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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