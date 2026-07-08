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Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...
Giriş Tarihi: 08.07.2026 15:03
Tarım Kredi aktüel fırsatlar başlıyor! Tarım Kredi 7-13 Temmuz indirimlerinde: kıyma, zeytinyağı, tavalar...
Tarım Kredi aktüel kampanyaları kapsamında 7-13 Temmuz tarihleri arasında temel gıda ürünlerinde yeni indirimler uygulanıyor. Kıyma, zeytinyağı, süt, yoğurt ve birçok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan ürünleri uygun fiyatlarla buluşturan Tarım Kredi aktüel fırsatları, bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ekonomik seçenekler sunuyor.