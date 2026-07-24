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Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:51
Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...
Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğu, yaz sıcaklarında kullanılabilecek elektronik cihazlardan ev ihtiyaçlarına kadar farklı ürünleri bir araya getiriyor. Tarım Kredi Fırsat Günleri kapsamında satışa sunulacak ürünler ve kampanyalı fiyatlar alışveriş listesini hazırlayanların ilgisini çekiyor. Peki, yeni katalogda hangi ürünler var?