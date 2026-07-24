Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:51

Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...

Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğu, yaz sıcaklarında kullanılabilecek elektronik cihazlardan ev ihtiyaçlarına kadar farklı ürünleri bir araya getiriyor. Tarım Kredi Fırsat Günleri kapsamında satışa sunulacak ürünler ve kampanyalı fiyatlar alışveriş listesini hazırlayanların ilgisini çekiyor. Peki, yeni katalogda hangi ürünler var?

  • ABONE OL
Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...

Tarım Kredi Fırsat Günleri, vantilatör başta olmak üzere çeşitli elektronik cihazları ve ev ürünlerini raflara taşıyor. Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğundaki kampanyalar belirli tarihler arasında mağazalarda geçerli olacak.

Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...

TARIM KREDİ FIRSAT GÜNLERİ 24 TEMMUZ- 7 AĞUSTOS KATOLOĞU

  • Terlik Çeşitleri Kadın/ Erkek: 59,90 TL- 179,90 TL
  • Piknik Termos: 499,00 TL
  • Piknik Plaj Çantası: 299,90 TL
  • Kek Kalıpları: 199,90 TL
  • 24 Cm Derin Tencere: 749,90 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım Kredi Fırsat Günleri Kataloğu 24 Temmuz-7 Ağustos 2026 || Vantilatör, elektronik aletler, ev ürünleri...

TARIM KREDİ FIRSAT GÜNLERİ 24 TEMMUZ- 7 AĞUSTOS KATOLOĞU

  • 3 Hız Kademeli Zamanlayıcı Kule Tipi Vantilatör: 1.490 TL
  • Vantilatör: 1.990 TL
  • 60 LED Androıd 4K UHD TV: 15.890 TL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA