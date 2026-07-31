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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 09:37
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı ünvanlarda 1.874 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kariyer Kapısı üzerinden yürütülen süreçte başvuru takvimi ve adaylardan istenen puan koşulları açıklandı. Peki, başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?