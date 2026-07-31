TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı başvuruları 27 Temmuz'da başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

🌾🌳💧Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz.



✅ Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1️⃣8️⃣7️⃣4️⃣ personel alımı sürecini başlatıyoruz.



Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.… pic.twitter.com/uhSESzLxkQ