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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 09:37

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı ünvanlarda 1.874 sözleşmeli personel istihdam edecek. Kariyer Kapısı üzerinden yürütülen süreçte başvuru takvimi ve adaylardan istenen puan koşulları açıklandı. Peki, başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

Yeni alım kapsamında teknik, idari ve destek hizmetlerinde görev yapacak personel Bakanlığın taşra birimlerine yerleştirilecek. Adayların mezuniyet ve KPSS bilgileri başvuru sırasında sistem üzerinden kontrol edilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı başvuruları 27 Temmuz'da başladı. Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

PERSONEL ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?

Gemi adamı pozisyonu dışındaki kadrolar için 2024 KPSS (B) grubu puanı istenecek. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Yerleştirmelerde öğrenim düzeyine göre şu puan türleri kullanılacak:

  • Ortaöğretim mezunları için KPSSP94
  • Ön lisans mezunları için KPSSP93
  • Lisans mezunları için KPSSP3

Adaylar, şartlarını taşıdıkları kadrolara KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilecek personelin kadro dağılımı şöyle:

  • 645 veteriner hekim
  • 515 ziraat mühendisi
  • 239 destek personeli
  • 185 gıda mühendisi
  • 73 koruma ve güvenlik görevlisi
  • 60 büro personeli
  • 49 su ürünleri mühendisi
  • 45 harita mühendisi
  • 23 gemi adamı
  • 13 avukat
  • 9 laborant
  • 7 biyolog
  • 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi
  • 5 kimyager
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI || Başvurular ne zaman, KPSS şartı var mı?

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların Kariyer Kapısı'na e-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının ilanını seçmesi gerekiyor. Mezuniyet, KPSS ve iletişim bilgileri sistem üzerinden kontrol edilecek. Bilgileri otomatik olarak aktarılmayan adaylar, diploma veya mezuniyet belgelerini sisteme yükleyebilecek. Başvurunun ardından "Başvurularım" bölümünde "Başvuru Alındı" ifadesinin görülmesi gerekiyor.

KAARİYER KAPISI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL İLANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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