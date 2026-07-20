TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!