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Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:59

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı açıklamasıyla kamu kadrolarında görev almak isteyen adaylara yeni istihdam süreci duyuruldu. Taşra teşkilatını kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı, farklı meslek gruplarındaki sözleşmeli pozisyonlar için gerçekleştirilecek. Peki, başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı kapsamında taşra birimlerinde görev yapacak sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuru takvimi, adaylarda aranacak koşullar ve kadro dağılımı sürecin öne çıkan başlıklarını oluşturuyor. Ayrıntılı kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru koşulları ve izlenecek adımlar netleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatına 1.874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Ancak başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz duyurulmadı. Başvuru takvimi, tercih işlemleri ve sonuç tarihleri Bakanlığın yayımlayacağı ayrıntılı ilanla belli olacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık tarafından açıklanan 1.874 kişilik kontenjanın mesleklere göre dağılımı şöyle:

  • Veteriner Hekim: 645
  • Ziraat Mühendisi: 515
  • Destek Personeli: 239
  • Gıda Mühendisi: 185
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
  • Büro Personeli: 60
  • Su Ürünleri Mühendisi: 49
  • Harita(alan) Mühendisi: 45
  • Gemi Adamı: 23
  • Avukat: 13
  • Laborant: 9
  • Biyolog: 7
  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
  • Kimyager: 5

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