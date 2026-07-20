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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:59
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı açıklamasıyla kamu kadrolarında görev almak isteyen adaylara yeni istihdam süreci duyuruldu. Taşra teşkilatını kapsayan Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı, farklı meslek gruplarındaki sözleşmeli pozisyonlar için gerçekleştirilecek. Peki, başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak?