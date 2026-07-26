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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:24

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli gibi birçok unvanda alım yapılacak. İşte başvuru tarihi

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak 1.874 personel alımı için gözler başvuru sürecine çevrildi. Alım yapılacak kadro ve branşlar belli olurken, adaylar başvuru tarihleri ile şartlara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi şartlar aranıyor, kadro dağılımı nasıl? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru şartları, Resmi İlan'ın yayımlanmasıyla netlik kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

KARİYER KAPISI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

  • Veteriner Hekim: 645
  • Ziraat Mühendisi: 515
  • Destek Personeli: 239
  • Gıda Mühendisi: 185
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
  • Büro Personeli: 60
  • Su Ürünleri Mühendisi: 49
  • Harita(alan) Mühendisi: 45
  • Gemi Adamı: 23
  • Avukat: 13
  • Laborant: 9
  • Biyolog: 7
  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
  • Kimyager: 5
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Alımda 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Gemi adamları istihdamı için KPSS puanı aranmayacak, uygulamalı sınav yapılacak.

Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.

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