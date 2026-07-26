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Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:24
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli gibi birçok unvanda alım yapılacak. İşte başvuru tarihi