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Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:52

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

2024 yılında birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde personel alımı gerçekleştirilecek. Bu bakanlıklardan bir tanesi de Tarım ve Orman Bakanlığı oldu. Bakanlık istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alımı gerçekleştirilecek. Birçok farklı hizmet biriminden yapılacak alımın detayları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından paylaşıldı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı personele ilişkin ayrıntılar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde paylaştığı personel alımının detayları…

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İnsan kaynağını 2024'te de da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yumaklı, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması ön görülüyor. Başvuru tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 5 bin 500 sözleşmeli kadronun dağılımı şu şekilde belirlendi:

"Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, bilgisayar mühendisi 6, inşaat mühendisi 6, gemi adamı 2."

Söz konusu personel alımları, ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

TARIM İŞÇİSİ ALIMI DA YAPILACAK!

5 bin 500 kadrolu işçinin yanında istihdam edilecek alanlardan biri tarım işçileri olacak. İŞKUR üzerinden kura usulü ile belirlenecek.

Toplam 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yöntemi henüz belli olmadı. Ancak daha önceki ilanlar başvuru işlemleri, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge ibraz etmesi veya posta mail yoluyla başvuru yapması kabul edilmiyor.

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