Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman, şartları ve kontenjanları belli mi?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İnsan kaynağını 2024'te de da güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yumaklı, "Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarımsal üretimdeki gücümüze güç katmaya, doğal kaynaklarımızı koruyup geliştirmeye ve tarım, orman, su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Personel alımı sürecini 2024 yılı içerisinde açıklayacaklarını belirten Yumaklı, "Bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yeni kadro ihdası nedeniyle şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

7 bin 158 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların önümüzdeki günlerde başlaması ön görülüyor. Başvuru tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz.