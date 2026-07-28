Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:22

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alımı sürecini resmen başlattı. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli ve destek personeli gibi birçok kadroda kontenjan dağılımı netlik kazandı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?" İşte sürece yönelik tüm detaylar...

  • ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı süreci, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. İlk olarak Bakan İbrahim Yumaklı'nın kamuoyuna duyurduğu alım süreci için başvurular, Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan başvuru şartları, Resmi İlan'ın yayımlanmasıyla netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

KARİYER KAPISI İÇİN TIKLAYINIZ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA