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Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:22
Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? 1874 personel alımı sorgulanıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alımı sürecini resmen başlattı. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli ve destek personeli gibi birçok kadroda kontenjan dağılımı netlik kazandı. Peki, "Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?" İşte sürece yönelik tüm detaylar...