Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

Toplam 1.874 kişilik alımın kadro dağılımı, Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde belirlendi. En büyük kontenjanın veteriner hekim ve ziraat mühendislerine ayrıldığı gözlemlendi.
|
Unvan
|
Kontenjan Sayısı
|
Veteriner Hekim
|
645
|
Ziraat Mühendisi
|
515
|
Destek Personeli
|
239
|
Gıda Mühendisi
|
185
|
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|
73
|
Büro Personeli
|
60
|
Su Ürünleri Mühendisi
|
49
|
Harita (Alan) Mühendisi
|
45
|
Gemi Adamı
|
23
|
Avukat
|
13
|
Laborant
|
9
|
Biyolog
|
7
|
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
|
6
|
Kimyager
|
5
|
TOPLAM
|
1.874