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Giriş Tarihi: 25.07.2026 12:03

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Farklı unvanlarda yapılacak alımla kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için yeni başvuru süreci başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi, kadro dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.874 personel alımı için hazırlıklar sürüyor. Taşra teşkilatında görevlendirilecek sözleşmeli personellere yönelik başvuru tarihleri, adaylarda aranacak nitelikler ve branş bazındaki kadro dağılımı merakla bekleniyor. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte süreç ve şartlara ilişkin tüm ayrıntılar kesinlik kazanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatına1.874 sözleşmeli personelalınacağını açıkladı. Ancak başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz duyurulmadı. Başvuru takvimi, tercih işlemleri ve sonuç tarihleri Bakanlığın yayımlayacağı ayrıntılı ilanla belli olacak.
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Toplam 1.874 kişilik alımın kadro dağılımı, Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde belirlendi. En büyük kontenjanın veteriner hekim ve ziraat mühendislerine ayrıldığı gözlemlendi.

Unvan

Kontenjan Sayısı

Veteriner Hekim

645

Ziraat Mühendisi

515

Destek Personeli

239

Gıda Mühendisi

185

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

73

Büro Personeli

60

Su Ürünleri Mühendisi

49

Harita (Alan) Mühendisi

45

Gemi Adamı

23

Avukat

13

Laborant

9

Biyolog

7

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

6

Kimyager

5

TOPLAM

1.874
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvurusu ne zaman?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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