Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI DUYURDU!

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.