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Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:42

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımı süreci için nihayet beklenen resmi açıklama geldi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden müjdelediği bu istihdam hamlesiyle birlikte, bakanlık ailesine katılacak olan tam 1874 yeni sözleşmeli personelin yol haritası netleşti. Peki, "2026 Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar...

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından bugün yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, 1874 yeni sözleşmeli personel alımı hakkındaki süreç gündeme geldi. Bu istihdam sürecinde veteriner hekim, avukat, biyolog gibi birçok farklı kadro ve branş ön plana çıktı. Böylece Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı gelişmeleri dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELER?

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklaması sonrası 1874 personel alımı için adaylar sorgulama yapmaya başladı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev almak isteyen adaylar için resmi başvuru takvimi henüz netleşmedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

1874 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Alımı yapılacak personel grafikte, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI DUYURDU!

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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