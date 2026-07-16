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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:42
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! 1874 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımı süreci için nihayet beklenen resmi açıklama geldi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden müjdelediği bu istihdam hamlesiyle birlikte, bakanlık ailesine katılacak olan tam 1874 yeni sözleşmeli personelin yol haritası netleşti. Peki, "2026 Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar...