TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONSU

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.