Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:01
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas için geri sayım başladı. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin başrolünde Umur karakteriyle, Ekin Koç yer alıyor. Dizide Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor. Hipertimezi hastası olan Umut'un, alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek. Peki, Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu!