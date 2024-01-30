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Haberler Fotohaber TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:01

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas için geri sayım başladı. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin başrolünde Umur karakteriyle, Ekin Koç yer alıyor. Dizide Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor. Hipertimezi hastası olan Umut'un, alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek. Peki, Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu!

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Taş Kağıt Makas farklı konusu ve iddialı oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. Ekin Koç sürprizi hayranlarını sevindirdi. Uzun süredir TV ekranlarında olamayan başarılı oyuncu, hayat vereceği Umut karakteri ile şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR!

İzleyicilerle buluşmak için gün sayan "Taş Kağıt Makas" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizide, Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

https://www.kanald.com.tr/tas-kagit-makas/fragmanlar/tas-kagit-makas-fragmani

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TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taş Kağıt Makas dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONSU

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ BAŞLIYOR! Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas ne zaman, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut'un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

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