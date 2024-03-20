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Haberler Fotohaber Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:28

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerinde Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı diziye Yüsra Geyik dahil oldu. 4. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Geyik, dram türdeki yapımda Rüya karakterine hayat verecek. Rüya'nın Fecir'le bağlantısı dikkat çekiyor. Peki, Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yüsra Geyik hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler…

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu 4. Bölümle ekranlara geliyor. Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosu genişliyor. Dram türdeki yapıma son olarak Yüsra Geyik dahil oldu. Geyik, Rüya karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada ''Taş Kağıt Makas Rüya kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Rüya ve Fecir bağlantısı izleyicileri şaşırtacak. Peki, Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik hayatı hakkında merak edilenler…

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TAŞ KAĞIT MAKAS YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, 20 Mart Çarşamba akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor..

Başrollerinde Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı dram türdeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TAŞ KAĞIT MAKAS RÜYA KİMDİR?

Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun kadrosuna son olarak Yüsra Geyik dahil oldu.

4. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Geyik, dizide zengin müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran'ın kız kardeşi Rüya karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar dizisinde "Zeliha Çoban" karakteriyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, en son "Aile" dizisinde Devin'in (Serenay Sarıkaya) kız kardeşi Yağmur'u canlandırarak başarılı bir performans sergilemişti.

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 doğumlu. Samsun'da dünyaya gelen ünlü isim ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

15 yıl boyunca "Arka Sokaklar"da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, "Camdaki Kız" ile Muzo'nun (Enis Arıkan) kız arkadaşını canlandırdı. Son olarak ise Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.

Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YÜSRA GEYİK DİZİLERİ

2023/2024 Aile

2006/2020 – Arka Sokaklar /Zeliha Çoban

2005- Nehir

2005 – Yumurcaklar Kampı

2004 – Yabancı Damat /Melis

2003 – Hayat Bilgisi /Ceyda

SİNEMA FİLMLERİ

2018- Bebek Geliyorum Demez / Yeliz

TİYATRO OYUNLARI

2018- Don Kişot'um Ben

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