Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas’ın Rüya’sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu 4. Bölümle ekranlara geliyor. Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Serra Arıtürk, Burak Yörük gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosu genişliyor. Dram türdeki yapıma son olarak Yüsra Geyik dahil oldu. Geyik, Rüya karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada ''Taş Kağıt Makas Rüya kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Rüya ve Fecir bağlantısı izleyicileri şaşırtacak. Peki, Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik hayatı hakkında merak edilenler…