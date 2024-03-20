Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:28
Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerinde Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi ve Burak Yörük'ün yer aldığı diziye Yüsra Geyik dahil oldu. 4. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Geyik, dram türdeki yapımda Rüya karakterine hayat verecek. Rüya'nın Fecir'le bağlantısı dikkat çekiyor. Peki, Taş Kağıt Makas Rüya kimdir? Taş Kağıt Makas'ın Rüya'sı Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yüsra Geyik hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler…