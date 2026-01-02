Haberler
Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok?
Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:48
Yılın ilk haftasıyla birlikte televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz dizisini gündeme taşıdı. TRT 1'in cuma akşamları ekranlara gelen dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman, bugün neden yok? İşte, 2 Ocak 2026 TRT 1 güncel yayın akışı...