Haberler
Fotohaber
Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? İşte TRT 1 yayın akışı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 10:56
Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? İşte TRT 1 yayın akışı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi
Yılın ilk haftasıyla birlikte televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz dizisini gündeme taşıdı. TRT 1'in cuma akşamları ekranlara gelen dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Ocak 2026 TRT 1 güncel yayın akışı...