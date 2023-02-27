Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Tazminat Hesaplama 2023

Bir işletmede bir yıldan uzun süre çalışan işçiler, iş akdi sona erdiğinde işletmeden belli bir miktar tazminat alma hakkına sahip olur. Ancak bu tazminat her işçiye aynı miktarda ve oranda ödenmez.

İşçinin aldığı net ve brüt maaş tutarı, iş yerindeki pozisyonu, işte çalışma süresi ve daha birçok faktör tazminat tutarı üzerinde etkili olur. Böyle durumlarda tazminatı hesaplamak için titizlikle hareket etmek gerekir. Yıllarını bir işletmeye veren kişiler gerekli bilgilere sahip olduklarında tazminat hesaplama formülü ile ne kadar tazminat alabileceklerini hesaplayabilirler.