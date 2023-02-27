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Haberler Fotohaber Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:40

Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Tazminat hesaplama işlemi, her çalışanın bilmesi gereken konulardandır. İşten çıkarılma durumlarında tazminat hesaplama formülü kullanılarak ne kadar ödeme alınacağı bilinebilir. Bunun yanında brüt ve net maaştan tazminat hesaplama ile alınacak tutar öğrenilebilir. İş akdi sona eren işçi ihbar tazminatı hesaplama formülü ile kendi tazminatını hesaplayabilir. Brüt ve net maaştan tazminat nasıl hesaplanır, formülü nedir sorularını yanıtladık. İşte e-Devlet ekranı ile 2023 tazminat hesaplama formülü.

Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Tazminat nasıl hesaplanır sorusuna yanıt verebilmek için iş akdi sonlanan işçinin brüt ve net maaş tutarlarını bilmesi gerekir. Bu işlem e-devlet tazminat hesaplama sayfası üzerinden de yapılabilir. 2023 Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama formülü kullanılarak iş anlaşması sonlandığında alınacak tazminat tutarının ne kadar olduğu kolayca öğrenilir. Brüt ve net maaştan tazminat nasıl hesaplanır, formülü nedir sorularının yanıtlarını paylaştık.

Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Tazminat Hesaplama 2023

Bir işletmede bir yıldan uzun süre çalışan işçiler, iş akdi sona erdiğinde işletmeden belli bir miktar tazminat alma hakkına sahip olur. Ancak bu tazminat her işçiye aynı miktarda ve oranda ödenmez.

İşçinin aldığı net ve brüt maaş tutarı, iş yerindeki pozisyonu, işte çalışma süresi ve daha birçok faktör tazminat tutarı üzerinde etkili olur. Böyle durumlarda tazminatı hesaplamak için titizlikle hareket etmek gerekir. Yıllarını bir işletmeye veren kişiler gerekli bilgilere sahip olduklarında tazminat hesaplama formülü ile ne kadar tazminat alabileceklerini hesaplayabilirler.

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Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü Nedir?

Çalışılan işletmedeki çalışma anlaşması sona ermiş ise çalışanların işletmeden tazminat alması gerekir. Ancak tazminatın alınabilmesi için de şartların olgunlaşması önemlidir. Bu tazminat bilgisini hesaplayabilmek için çalışanların bilmesi gereken bilgiler arasında işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, aylık olarak brüt maaş bilgisi bulunur. Brüt maaş hesaplanırken şirket tarafından sağlanan yol, servis, öğle yemeği gibi giderler de dahil edilmelidir. Hesaplamak için online sistemlerden yararlanılabilir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de bu bilgileri hesaplamak son derece kolaydır.

Kıdem tazminatı = çalışanın en son brüt ücret tutarı X çalıştığı yıl sayısı

Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Bu bilgiler ışığında kişiler işletmeden ayrıldıklarında ne kadar tazminat alacaklarını kolaylıkla hesaplama imkanı bulabilirler. 2023 senesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı kıdem tazminatı belirlemesi yapmıştır. Tazminatın en az 15 bin 371 bin 40 TL olması gerekir. En yüksek kıdem tazminatı ise 19 bin 982 bin 83 TL tutarında olmasına karar verilmiştir. Bu bilgiye göre ise brüt ücreti 20 bin TL ile 50 bin TL arasında olan bir çalışanın alabileceği en yüksek kıdem tazminatı 19 bin 982 bin 83 TL tutarındadır.

Tazminat Hesaplama - Brüt ve Net Maaştan Tazminat Nasıl Hesaplanır, Formülü Nedir?

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatını hesaplamak için bilinmesi gereken detaylar bulunur. Çalışanlara brüt maaşlarının tamamı kadar kıdem tazminatı ödemesi yapılamamaktadır. Bu ödeme şu şekilde yapılır:

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