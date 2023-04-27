Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:16

TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

Bu yıl 6.'sı olan TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleşiyor. Festivale katılmak isteyenler TEKNOFEST yol güzergahını merak ediyor. Trafiksiz, kestirmeden en kısa yoldan ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gidiş güzergahına bakıyor. 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak. Peki TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi