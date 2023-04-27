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Haberler Fotohaber TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:16

TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

Bu yıl 6.'sı olan TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleşiyor. Festivale katılmak isteyenler TEKNOFEST yol güzergahını merak ediyor. Trafiksiz, kestirmeden en kısa yoldan ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gidiş güzergahına bakıyor. 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak. Peki TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen TEKNOFEST yeri ve güzergahı araştırılıyor. Bugünden başlayan festival toplamda 4 gün sürecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili detaylara yer verildi. Peki TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

TEKNOFEST ETKİNLİK ALANINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.

Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.

Özel araç park yerleri: M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark,

M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent,

Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark,

M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark,

T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark,

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark,

M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofest'e ulaşabilirsiniz.

İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı - TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir" denildi.

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TEKNOFEST nerede ve nasıl gidilir? TEKNOFEST yol güzergahı, yeri ve konum bilgisi

TEKNOFEST GÖSTERİLERİ

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

İstanbul'un ardından TEKNOFEST, ziyaretçilerini 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Üssü'nde ağırlayacak.

Festival alanında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü KIZILELMA da olacak. Çorlu Havalimanı'ndan kalkan KIZILELMA, yaklaşık 35 dakika süren uçuşla Atatürk Havalimanı'na vardı.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN, NEREDE?

27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

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