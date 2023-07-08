TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

IMEI TELEFON KAYIT ÜCRETİ ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı. Ayrıca bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.