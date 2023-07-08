TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

Temmuz zammı haberleri son dakika paylaşıldı. Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizde kayıt altına alınması için ödenen harç (IMEI) yeniden değerleme oranına göre artış gösteriyor. Telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan zam haberi ardından araştırmalar hız kazandı. IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir, ödeme nereden yapılır soruları da gündemdeki yerini aldı. Öte yandan eski fiyattan yararlanmak isteyenler Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne geçerli olacak sorusu da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, telefon kayıt ücreti 2023 hakkında merak edilenler…