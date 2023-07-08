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Giriş Tarihi: 08.07.2023 01:42 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 01:42

TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete'de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

Temmuz zammı haberleri son dakika paylaşıldı. Yurtdışından getirilen telefonların ülkemizde kayıt altına alınması için ödenen harç (IMEI) yeniden değerleme oranına göre artış gösteriyor. Telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan zam haberi ardından araştırmalar hız kazandı. IMEI kayıt ücreti nasıl ödenir, ödeme nereden yapılır soruları da gündemdeki yerini aldı. Öte yandan eski fiyattan yararlanmak isteyenler Yurtdışı telefon kayıt ücreti ne geçerli olacak sorusu da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, telefon kayıt ücreti 2023 hakkında merak edilenler…

TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

IMEI kayıt ücreti 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre artış gösteren ücret en son Ocak ayında 6 bin 91 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Yeni ücret için telefon kayıt ücreti ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. IMEI kayıt ücretleri temmuz zammı ile güncellenmesi ardından yurtdışından telefon alacaklar araştırmalara başladı. Peki, yurtdışı telefon kayıt ücreti ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar…

TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

IMEI TELEFON KAYIT ÜCRETİ ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) oranları artırıldı. Ayrıca bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları da belli oldu.

7 Temmuz 2023 tarihli karara göre 'Sürücü Belgesi Harçları' başlıklı bölüm hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.

Karar ile birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı da yeniden belirlendi.

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TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından Temmuz 2023 itibarıyla getirilecek olan telefonlara ödenecek olan IMEI harcı ücretleri değişti.

Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olacak yurt dışı telefon harcı, 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.

TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kaydı öncesinde e-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2023 TEMMUZ | IMEI kayıt ücreti zammı Resmi Gazete’de! Yurtdışı telefon kaydı ne kadar oldu, kaç TL?

e-Devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. e-Devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir.

Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.

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