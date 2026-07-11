Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam uygulanacak. Memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 oldu.