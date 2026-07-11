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Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:50

Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına uygulanacak artış oranları netleşti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları kendi zam oranlarına göre yeniden hesaplanacak. Ödemeler, bağlı olunan sigorta kolu ve tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. Peki, kim ne kadar alacak ve farklar hangi tarihte ödenecek?

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Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

Emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı aylıklar için yeni hesaplama dönemi başladı. Zam oranları sigorta statüsüne göre değişirken en düşük emekli aylığı için de yeni bir düzenleme Meclis'e sunuldu. Maaşını ayın başında alan memur emeklileri ise oluşan fark ödemelerine odaklandı. Temmuz ayı ödeme takvimi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ayrı ayrı uygulanacak.

Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam uygulanacak. Memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13,52 oldu.

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Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme yasalaşırsa yeni tutar 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Taban aylık düzenlemesi doğrudan kök maaşı yükseltmeyecek. Kök maaşı ve ek ödemesi belirlenen sınırın altında kalan emeklilerin aylığı Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak.

Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4A kapsamında aylık alan SSK emeklileri, zamlı maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında alacak.

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.
Temmuz 2026 emekli maaşı zammı: Kim ne kadar alacak, farklar ne zaman ödenecek?

ZAMLI BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak. Ödeme günü tahsis numarasının son rakamına göre belirlenecek.

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

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