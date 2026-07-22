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Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:41

TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi?

Temmuz ayının son günlerinde gökyüzü meraklılarının gündeminde Geyik Dolunayı yer alıyor. Ay'ın tam dolunay evresine ulaşacağı tarih ve saatin yanı sıra, bu doğa olayının Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği de araştırılıyor. Peki Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte merak edilenler…

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TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

Temmuz ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olan Geyik Dolunayı için geri sayım başladı. Dolunayın gerçekleşeceği tarih ve saat ile Türkiye'den gözlemlenme durumu gökyüzü meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Geyik Dolunayına ilişkin öne çıkan bilgiler…

TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

TEMMUZ GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunay, halk arasında "Geyik Dolunayı" olarak biliniyor. Bu yıl 29 Temmuz'da Kova burcunda meydana gelecek olan gökyüzü olayı, uygun hava şartları oluşması halinde sabahın erken saatlerine kadar takip edilebilecek.

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TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

GEYİK DOLUNAYI NEDİR?

Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika'daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.

Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.

TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NELER?

Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026'da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.

Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:

Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.

Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.

İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.

Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.

Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.

Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.

TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

Terazi: Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı çalışmalarla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Akrep: Ev, aile, taşınma ve geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir.

Yay: İletişim, eğitim, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili sonuçlar alınabilir.

Oğlak: Gelir, harcamalar ve kişisel değerlerle ilgili yeni kararlar verilebilir.

Kova: Kimlik, dış görünüş ve kişisel hedefler konusunda güçlü bir farkındalık oluşabilir.

Balık: Dinlenme, iç dünyaya yönelme ve geçmişte kalan konuları kapatma ihtiyacı artabilir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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