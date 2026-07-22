TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

GEYİK DOLUNAYI NEDİR?

Geyik Dolunayı (Buck Moon), her yıl Temmuz ayında gerçekleşen dolunaya deniyor. Kuzey Amerika'daki bazı yerli topluluklarında erkek geyiklerin yeni boynuzlarının bu zamanlarda çıktığı gözlemlendiği için bu isim verilmiştir.

Buna göre Geyik Dolunayı adının verilmesinde Dolunayın görünümü veya rengiyle ilgisi bulunmuyor.