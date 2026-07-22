TEMMUZ DOLUNAYI TARİHİ 2026 | Geyik Dolunayı ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi?

GEYİK DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NELER?
Astrolojik yorumlara göre 29 Temmuz 2026'da Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı; özgürleşme, bireysellik, sosyal çevre, gelecek planları ve değişim temalarını öne çıkarabilir. Kova–Aslan eksenindeki bu dolunayın, kişisel isteklerle toplumsal beklentiler arasında denge kurulmasını gündeme getireceği düşünülüyor.
Burçlara göre genel etkiler şöyle yorumlanıyor:
Koç: Arkadaş çevresi, ekip çalışmaları ve gelecek hedefleriyle ilgili kararlar gündeme gelebilir.
Boğa: Kariyer, statü ve iş hayatında tamamlanma veya yön değişikliği yaşanabilir.
İkizler: Eğitim, seyahat, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yengeç: Ortak para, borç, kredi, miras ve duygusal paylaşımlar öne çıkabilir.
Aslan: İlişkiler, evlilik ve ortaklıklarda önemli kararlar alınabilir.
Başak: Çalışma düzeni, günlük sorumluluklar ve sağlık alışkanlıkları yeniden değerlendirilebilir.