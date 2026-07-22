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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:44

TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

2026 YKS yerleştirme sürecinin ardından üniversite adaylarını ilgilendiren yeni burs desteği açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen TENMAK Lisans Bursu Programı kapsamında, belirlenen stratejik bölümlerde eğitim alacak başarılı öğrencilere destek sağlayacak. Toplam 300 öğrencinin yararlanacağı program için başvurular çevrim içi alınacak. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek?

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TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

Bakan Alparslan Bayraktar, TENMAK Lisans Bursu Programı kapsamında stratejik alanlarda eğitim alacak başarılı öğrencilere aylık 13 bin 750 TL burs verileceğini açıkladı. Başvurular eylül ayında çevrim içi alınacak ve değerlendirmeler YKS başarı sıralamasına göre yapılacak.

TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

TENMAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TENMAK burs başvuruları 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

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TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!
TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

TENMAK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvuruda bulunabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

2025 veya 2026 YKS'ye girmiş olmak,

YKS başarı sıralamasında ilk 100 bin içerisinde yer almak,

TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşmiş olmak,

Lisans kayıt belgesine sahip olmak,

Başvuru sırasında YKS başarı sıralamasını gösteren belgeyi sisteme yüklemek.

Şartları sağlayan adaylar değerlendirme sürecine alınacak.

TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

AYLIK 13 BİN 750 TL BURS KİMLERE VERİLECEK?

Program kapsamında;

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri ile ilgili programlar

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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