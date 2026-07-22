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TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:44
TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!
2026 YKS yerleştirme sürecinin ardından üniversite adaylarını ilgilendiren yeni burs desteği açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen TENMAK Lisans Bursu Programı kapsamında, belirlenen stratejik bölümlerde eğitim alacak başarılı öğrencilere destek sağlayacak. Toplam 300 öğrencinin yararlanacağı program için başvurular çevrim içi alınacak. Peki, TENMAK burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek?