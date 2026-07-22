TENMAK burs başvuruları ne zaman? Bakan Bayraktar duyurdu: Üniversite öğrencilerine 13 bin 750 TL burs!

2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.



Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.



Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk… pic.twitter.com/tF4hiPiK9D