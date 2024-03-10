Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazının dört rekâtta bir selam vererek kılınması caizdir ancak, Diyanet'in açıklamasına göre iki rekatta bir selam vererek kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte her dört rekatta bir oturup dinlenmek, bu esnada la ilahe illallah demek ve salavat getirmek müstehaptır.

Yatsı namazının sünneti ve farzları tamamlandıktan sonra teravih namazına niyet edilir.

İmam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Namazın rekatları ise şu şekilde eda edilir;