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Haberler Fotohaber Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı
Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 12:41

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın şükrü ve heyecanı tüm İslam alemini sararken dini vecibelerimizi yerine getirmek için hazırlıklar başladı. 2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı için araştırma yapanlar, teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat gibi sorularla incelemelere başladı. İşte Diyanet bilgisi ile teravih namazı kılınışı anlatımı…

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

Ramazan ayı boyunca tüm İslam alemi ibadetlerle meşgul olacak ve Allah'ın rızasını kazanarak iyi birer kul olmak için çabalayacak. Yüce Allah'ın farz kıldığı ibadetlerimizi doğru şekilde eda edebilmek için bilgilerimizi tazelemeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu noktada, Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat gibi sorular akıllara gelebilir. Ramazan ayı boyunca yatsı namazının hemen ardından camilerde buluşacağımız teravih namazı için Diyanet açıklamaları inceleniyor. İşte teravih namazı kılınışı anlatımı.

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazının dört rekâtta bir selam vererek kılınması caizdir ancak, Diyanet'in açıklamasına göre iki rekatta bir selam vererek kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte her dört rekatta bir oturup dinlenmek, bu esnada la ilahe illallah demek ve salavat getirmek müstehaptır.

Yatsı namazının sünneti ve farzları tamamlandıktan sonra teravih namazına niyet edilir.

İmam "Niyet ettim Allahım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır.

Namazın rekatları ise şu şekilde eda edilir;

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Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

Teravih Namazının 1. Rekatı:

Öncelikle imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası okur.

Daha sonra imam sessizce Euzu Besmele çekip sesli olarak Fatiha Suresi'ni okur.

Ardından Kur'an'dan bir sure ya da Zammı Sure okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.

Son olarak rüku ve secdede bulunan cemaat sessizce tesbih okur.

Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

Teravih Namazının 2. Rekatı:

2. rekatta imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

Sonrasında rüku ve secde yapıldıktan sonra tahiyyata oturulur.

Bu aşamada Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

Teravih Namazının 3. Rekatı:

3. rekatta cemaat ve imam birlikte Sübhaneke okur.

Daha sonra imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

Teravih Namazının 4. Rekatı:

4. rekatta imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı Sure okumayı tamamlar. Cemaat onu dinler.

Rüku ve secde yapılır ve oturulur.

Bu esnada cemaat ile imam Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena okuduktan sonra selam verir.

Bu rekatlar tamamlandıktan sonra rekat sayısı istenilen şekilde arttırılır.

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı, yatsı namazının farzından sonra eda edilir. Hem teravih hem de vitir namazının vakti yatsının farzının takibindedir. Eğer teravih namazının vakti çıktıysa kazası gerekmez. Ancak vitir namazı için kaza gerekmektedir.

Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte teravih namazı kılınışı anlatımı

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Ancak; yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

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