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Haberler Fotohaber TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:42

TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

Mübarek Ramazan ayı bu yıl Mart ve Nisan aylarında idrak edilecek. 11 ayın sultanı ve üç ayların sonuncusu Ramazan ayı Müslümanlar tarafından ibadetlerle geçirilecek. Bir senedir hasreti çekilen Teravih namazı ise yine camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Teravih saati 2024 ile 'İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü kılınacak' soruları milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

Müslüman alemi için oldukça önemli bir yeri olan Ramazan ayı geldi çattı. Bu mübarek ayı müminler dualar ve ibadetler ile geçirecek. Yine Ramazan ayının olmazsa olmazı teravih namazı ise camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Peki, Diyanet ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü idrak edilecek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı, 10 Mart Pazar günü kılınacak. Son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü yatsı namazına müteakip eda edilecek.

Teravih namazı camide cemaatle kılındığı gibi bireysel olarak evlerde de kılınabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığında yer alan bilgide " Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177). " ifadeleri yer almaktadır.

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TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

2024 TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 imsakiyesi paylaşıldı. Bununla beraber İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için teravih saatleri belli oldu.

İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de, Ankara'da 20:14'de ve İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.

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TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nida da bulunur.

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri

1. Rekat

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

İmam hatip "Besmele, fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, salli-barik dualarıyla rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak klınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve salli, barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.

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