Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
10:42
TERAVİH SAATİ 2024: Diyanet İşleri ile ilk Teravih ne zaman, saat kaçta kılınacak, bugün mü? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri
Mübarek Ramazan ayı bu yıl Mart ve Nisan aylarında idrak edilecek. 11 ayın sultanı ve üç ayların sonuncusu Ramazan ayı Müslümanlar tarafından ibadetlerle geçirilecek. Bir senedir hasreti çekilen Teravih namazı ise yine camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Teravih saati 2024 ile 'İlk teravih namazı ne zaman, bugün mü kılınacak' soruları milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih namazı saatleri