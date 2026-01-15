Türkiye'nin en iyi haber sitesi
TESBİH NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM | Diyanet'e göre Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Tesbih namazının kılınışı, niyet edişi ve rekat sayısı, Miraç Kandili'ni ibadetle değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek gecede günahlara kefaret olduğuna ve duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan tesbih namazının nasıl eda edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilerle netlik kazanıyor. Peki tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

Miraç Kandili'ni maneviyatla geçirmek isteyenler, tesbih namazına dair detayları merak ediyor. Niyetinden rekat sayısına, namaz sırasında okunacak tesbihlere kadar pek çok konu araştırma konusu olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı bu ibadetin kılınışını adım adım açıklıyor. Tesbih namazı nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bazı hadis kitaplarında tesbih namazının tarifine dair rivayetler vardır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a (r.a.) "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş;

Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz.