Haberler
Fotohaber
TESBİH NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM | Diyanet'e göre Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:13
TESBİH NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM | Diyanet'e göre Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Tesbih namazının kılınışı, niyet edişi ve rekat sayısı, Miraç Kandili'ni ibadetle değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek gecede günahlara kefaret olduğuna ve duaların kabulüne vesile olduğuna inanılan tesbih namazının nasıl eda edileceği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilerle netlik kazanıyor. Peki tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?