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Haberler Fotohaber TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar
Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 21:45

TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

Mübarek Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Bu özel ve anlamlı gecede ibadet yapmak isteyen binlerce müslüman Tesbih Namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur gibi sorulara yanıt arıyor. Müslümanlar alemi için önemli olan Kandil gecesinde Kuranı-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tesbih ve zikirler çekmenin yanı sıra bir de Tesbih namazı kılınıyor. İşte, Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

Tesbih Namazı nasıl kılınır, Regaip Kandili gecesinde araştırılıyor. Milyonlarca müslümanın bir araya gelip kandilini kutladığı, namazlar kıldığı, ibadetler ettiği bu mübarek gecede "Tesbih Namazı"da büyük önem arz ediyor. Üç ayların başlangıcı olan bu önemli ve özel gecede yapılacak ibadetler arasında yer alan namazın kılınışı ise şöyle;

TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.

TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.

TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

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