TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

Giriş Tarihi: 11.01.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
21:45
Mübarek Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Bu özel ve anlamlı gecede ibadet yapmak isteyen binlerce müslüman Tesbih Namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur gibi sorulara yanıt arıyor. Müslümanlar alemi için önemli olan Kandil gecesinde Kuranı-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tesbih ve zikirler çekmenin yanı sıra bir de Tesbih namazı kılınıyor. İşte, Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!