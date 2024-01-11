TESBİH NAMAZI nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar

Tesbih Namazı nasıl kılınır, Regaip Kandili gecesinde araştırılıyor. Milyonlarca müslümanın bir araya gelip kandilini kutladığı, namazlar kıldığı, ibadetler ettiği bu mübarek gecede "Tesbih Namazı"da büyük önem arz ediyor. Üç ayların başlangıcı olan bu önemli ve özel gecede yapılacak ibadetler arasında yer alan namazın kılınışı ise şöyle;