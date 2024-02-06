Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:23
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı
Recep ayının 27. günü idrak edilen Miraç Kandili bu sene 6 Şubat akşamına geliyor. Müslümanlar için en faziletli günlerden biri olan kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar teşbih namazlarını idrak etmek istiyorlar. Peygamberimizin göğe yükseldiği ve namazın farz kılındığı bu geceyi maneviyat yüklü geçirmek isteyenler "tesbih namazı nasıl kılınır" araştırmalarına başladılar. Bir ömür boyunca en az bir kez kılınması tavsiye edilen bu namazı kılmak isteyenler için Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı