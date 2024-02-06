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Haberler Fotohaber Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:23

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

Recep ayının 27. günü idrak edilen Miraç Kandili bu sene 6 Şubat akşamına geliyor. Müslümanlar için en faziletli günlerden biri olan kandili ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar teşbih namazlarını idrak etmek istiyorlar. Peygamberimizin göğe yükseldiği ve namazın farz kılındığı bu geceyi maneviyat yüklü geçirmek isteyenler "tesbih namazı nasıl kılınır" araştırmalarına başladılar. Bir ömür boyunca en az bir kez kılınması tavsiye edilen bu namazı kılmak isteyenler için Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

Tüm İslam alemi için en mübarek günlerden biri olan Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Bu gece namazlarını eda etmek isteyen Müslümanlar nafile namazlarını ve tesbih namazlarını kılmak istiyorlar. Bu gece yapılması gereken ibadetlerden biri olan tesbih namazı nasıl kılınır? Diyanet ile adım adım kılınışı

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Diyanet ile adım adım tesbih namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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