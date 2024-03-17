TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

TEŞKİLAT 100.BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur.