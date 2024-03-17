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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki
Giriş Tarihi: 17.03.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 18:45

TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

TRT 1 ekranlarında her Pazar izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta 100. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm için "Teşkilat canlı izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Milli Muharip Uçak ile ilgili hain planlara Teşkilat müdahele edecektir. Teşkilat planları nasıl bozacak, Ömer ve Çetin bundan sonar nasıl devam edecek? Tüm bu soruların cevabı için Teşkilat 100. Bölüm TRT ile canlı izle ekranı

TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuları buluşturan Teşkilat 100. Bölümüyle ekranlara geliyor. Teşkilat ekibi bu hafta da vatan için mücadele ediyor. Gizli kahramanlar yine hain planları bozmak için mücadele ediyor. İşte Teşkilat 100. Bölüm canlı izle ekranı

TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

TEŞKİLAT 100. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI

Teşkilat dizisi yeni bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

TEŞKİLAT 100.BÖLÜM ÖZETİ

Ömer, Çetin'in ona kurduğu hain plan sonucunda görevden uzaklaştırılır. Ömer ve Çetin arasındaki ipler iyice gerilir. Hayal kırıklığına uğrayan Neslihan bir kez daha Ömer ile babası arasında kalır. Ekip ise ne olursa olsun Ömer'in yanında durur.
TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki

Kambur ve Şirket'in 'Milli Muharip Uçak' ile alakalı hain hamlelerini bozmak için 'Teşkilat' harekete geçer. Ekip için söz konusu vatanın onuru ve şerefidir. Bunun uğruna mücadele eden 'Teşkilat'ın bu yolda gizli kahramanları olacaktır.

TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki
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