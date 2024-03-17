Giriş Tarihi: 17.03.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
18:45
TEŞKİLAT 100. BÖLÜM bekleniyor || “O uçak uçacak!”Teşkilat dizisi yeni bölüm TRT ile canlı izle linki
TRT 1 ekranlarında her Pazar izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta 100. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm için "Teşkilat canlı izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin bu bölümünde Milli Muharip Uçak ile ilgili hain planlara Teşkilat müdahele edecektir. Teşkilat planları nasıl bozacak, Ömer ve Çetin bundan sonar nasıl devam edecek? Tüm bu soruların cevabı için Teşkilat 100. Bölüm TRT ile canlı izle ekranı