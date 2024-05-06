Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:28
TEŞKİLAT 106. BÖLÜM FULL İZLE | TRT1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölümü kesintisiz izle ekranında yayınlandı!
TRT 1 ekranlarında her Pazar izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi bu hafta 106. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bölüm için "Teşkilat son bölüm izle" araştırmaları yapılıyor.Başrollerinde; Murat Yıldırım, Cengiz Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Aybüke Pusat, Tuğçe Açıkgöz ve Selin Genç'in yer aldığı dizinin bu Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler. Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. İşte, Teşkilat 106. Bölüm TRT ile son bölüm tek parça izle