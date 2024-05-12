Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 108. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ömer, annesinin anlattığı gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?