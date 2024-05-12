Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
23:28
Teşkilat 108. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırıyor. Peki; TRT 1 ile Teşkilat 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...