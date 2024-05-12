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Haberler Fotohaber Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 23:28

Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 108. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle dikkat çekti. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırıyor. Peki; TRT 1 ile Teşkilat 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 108. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ömer, annesinin anlattığı gerçeklerle karşı karşıyadır. Öğrendikleri hem onu hem de Neslihan'ı yeni bir yola sürükler. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler TRT 1 fragman ekranı üzerinde sorgulamalara başladı. Peki; Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 107. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 107. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

12 Mayıs 2024 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 108. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesini karşısında Katip olarak gören Ömer neye uğradığını şaşırır. Neslihan ile Ömer hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlar. Çünkü üstlendikleri görev beklediklerinden daha önemlidir.

Teşkilat 108. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! TRT 1 ile Teşkilat fragmanı yayınlandı mı?

Ekip ateş altında kapana kısılmışken bir çıkış yolu arar. Bu sırada Gizemli Adam ve yoldaşları da düşmanlarla mücadele içindedirler.

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