TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 31 Aralık 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

31 Aralık 2023 Pazar tarihli TRT 1 yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa adlı film ile karşılaştı.

Bunun üzerine Teşkilat dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.