Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 31 Aralık 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok sorularına yanıt arıyor. 90. bölümü beklenen yapım için TRT 1 yayın akışı Pazar listesi kontrol ediliyor. Peki, Teşkilat bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 31 Aralık 2023 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...