Giriş Tarihi: 06.01.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
00:40
TEŞKİLAT YARIN AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı?
TRT 1 ekranlarının aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizisi Teşkilat yarın var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin Pazar akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için TRT 1 yayın akışı Pazar listesi kontrol ediliyor. Peki, Teşkilat yarın akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...