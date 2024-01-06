TEŞKİLAT YARIN AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı?

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı yılbaşı olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranlara gelmemişti.

Bu noktada araştırılan Teşkilat 90. Bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu 7 Ocak 2024 yayın akışı Pazar listesi ile yanıt buldu.