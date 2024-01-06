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Haberler Fotohaber TEŞKİLAT YARIN AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 00:40

TEŞKİLAT YARIN AKŞAM VAR MI, YOK MU? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı?

TRT 1 ekranlarının aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizisi Teşkilat yarın var mı yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin Pazar akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta mı sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölümü merakla beklenen yapım için TRT 1 yayın akışı Pazar listesi kontrol ediliyor. Peki, Teşkilat yarın akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...

Teşkilat yarın var mı yok mu, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat yarın var mı yok mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Başrollerini Murat Yıldırım, Aybüke Pusat ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dizi, yılbaşı arası vermesi sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bu kapsamda Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 90. Bölüm bu hafta yayınlanacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Sevilen yapımın yeni bölüm tarihi için 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı Pazar listesi kontrol ediliyor. Peki, Teşkilat yarın akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile detaylı bilgiler…

Teşkilat yarın var mı yok mu, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı yılbaşı olması sebebiyle yeni bölümüyle ekranlara gelmemişti.

Bu noktada araştırılan Teşkilat 90. Bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu 7 Ocak 2024 yayın akışı Pazar listesi ile yanıt buldu.

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Teşkilat yarın var mı yok mu, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

7 Ocak Pazar TRT 1 yayın akışına göre Teşkilat dizisi, bu hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

Teşkilat yarın var mı yok mu, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 7 OCAK 2024 PAZAR

05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.30 Beni Böyle Sev

08.05 Alparslan Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.05 Gönül Dağı-Kurban

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Kendi Düşen Ağlamaz

03.40 Beni Böyle Sev

Teşkilat yarın var mı yok mu, yayınlanacak mı? 7 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT 90. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Cihangir'i kurtarmak için gelen paralı askerlerin peşine düşer. Amacı onları kimin gönderdiğini öğrenmektir.

Ömer'in bu işin peşini bırakmayacağını anlayan Çetin ise köşeye sıkışır.

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