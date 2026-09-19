Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:51

TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Üniversite öğrencilerine yönelik TEV bursu başvuruları devam ediyor. Yeni akademik yılda destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, Obigenç üzerinden bilgilerini doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor. Peki, TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, izlenecek adımlar…

  • ABONE OL
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2026-2027 döneminde verilecek TEV bursu için başvurular alınırken, öğrencilerin alacağı destek miktarı ve başvuru adımları da merak konusu oldu. Burs tutarı, başvuru şartları ve süreçte dikkat edilmesi gereken ayrıntılar yeni dönem için belli oldu.

TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Üniversite öğrencileri için açılan burs başvurularında süre 8 Ekim 2026'da dolacak. 14 Eylül'de başlayan TEV bursu başvuruları, bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin form ve belgelerini süre dolmadan sisteme yüklemesi gerekecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TEV BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri bu yıl Obigenç üzerinden yürütülüyor. Öğrenciler uygulamada üyelik oluşturduktan sonra kendilerinden istenen bilgileri doldurup gerekli belgeleri yükleyerek başvurularını kuruma iletebilecekler.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TEV ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2026-2027 akademik yılında üniversite öğrencilerine aylık 8 bin TL burs verilecek. Destek, eğitim dönemi boyunca ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreyle ödenecek.

TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TEV Üniversite Eğitim Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler için belirlenen temel şartlar şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Üniversiteye YKS ile yerleşmiş olmak
  • Devlet üniversitesinde lisans veya ön lisans programında okumak
  • Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli bir programda kayıtlı olmamak
  • 25 yaşını geçmemiş olmak
  • Daha önce lisans programından mezun olmamış olmak
  • Gelir ve mal varlığı açısından burs desteğine ihtiyaç duymak
  • Ara sınıflarda en az 2,50/4,00 veya 65/100 genel not ortalamasına sahip olmak
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA