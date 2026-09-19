TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2026-2027 döneminde verilecek TEV bursu için başvurular alınırken, öğrencilerin alacağı destek miktarı ve başvuru adımları da merak konusu oldu. Burs tutarı, başvuru şartları ve süreçte dikkat edilmesi gereken ayrıntılar yeni dönem için belli oldu.