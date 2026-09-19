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TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:51
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027 | TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Üniversite öğrencilerine yönelik TEV bursu başvuruları devam ediyor. Yeni akademik yılda destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, Obigenç üzerinden bilgilerini doldurarak başvurularını tamamlayabiliyor. Peki, TEV bursu başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte, izlenecek adımlar…