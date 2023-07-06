Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:30

Threads giriş linki kısa sürede pek çok kullanıcının ilgi odağı oldu. Facebook'un sahibi Meta'nın bugün itibarıyla kullanıma sunduğu uygulama Twitter'a rakip oldu. Instagram hesabına bağlı olarak kullanılan Threads giriş ekranı Apple ve Android cihazlarda erişime açıldı. Instagram hesabından onay verildikten sonra buradaki verileri otomatik olarak alan uygulama kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Threads'a giriş nasıl yapılır sorusuna Meta'dan ayrıntılı açıklama geldi. İşte 2023 Threads giriş linki ve ekranı.