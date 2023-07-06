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Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:30

Threads Giriş Linki 2023 - Threads'a Giriş Nasıl Yapılır?

Threads giriş linki kısa sürede pek çok kullanıcının ilgi odağı oldu. Facebook'un sahibi Meta'nın bugün itibarıyla kullanıma sunduğu uygulama Twitter'a rakip oldu. Instagram hesabına bağlı olarak kullanılan Threads giriş ekranı Apple ve Android cihazlarda erişime açıldı. Instagram hesabından onay verildikten sonra buradaki verileri otomatik olarak alan uygulama kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Threads'a giriş nasıl yapılır sorusuna Meta'dan ayrıntılı açıklama geldi. İşte 2023 Threads giriş linki ve ekranı.

Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Threads giriş linki ekranı, Apple Store ve Google Play'de erişime açıldı. Meta tarafından geliştirilen ve Instagram ile entegre şekilde çalışan uygulama, tek seferde 500 karakterlik paylaşım yapma imkanı sunuyor. Instagram'daki takipçileri ve takip edilenleri otomatik olarak çekmek için 2023 Threads giriş ekranı üzerinden Instagram profiline bağlanmak gerekiyor. Peki, Threads'a giriş nasıl yapılır? İşte giriş ekranı ve adımları.

Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Threads'e Giriş Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki adımları izleyerek Threads'a giriş yapabilirsiniz;

  • Uygulamayı Apple Store ya da Google Play'dan indirdikten sonra aşağıda yer alan 'Instagram ile giriş yap' butonuna tıklayın.
  • Bu aşamada uygulama ilk olarak Instagram hesabınıza bağlı güvenilir bir cihazdan erişim onayı talep edecek.
  • Instagram'dan bildirim olarak gelen giriş isteğini kabul ettiğinizde cihazın uygulamaya erişimini onaylamış olacaksınız.
  • Bunun dışında "kısa mesaj gönder" ve "yedek kod kullan" seçenekleri de Threads giriş yapma seçenekleri arasında yer alıyor.
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Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Kısa Mesaj İle Threads Giriş Yapma

Bu seçeneğe tıkladığınızda Instagram hesabınıza kayıtlı telefon numaranıza 6 haneli bir kod gelecek. İlgili alana bu kodu girdiğinizde giriş işleminiz gerçekleşecek.

Ekranın altında çıkan "Bu cihaza güven" seçeneğindeki kutucuğu işaretlerseniz uygulamaya her girişinizde tanınacaksınız ve her defasında yeni bir kod almanıza gerek olmayacak.

Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Yedek Kod Kullan Seçeneği Nasıl Çalışır?

Eğer yukarıda anlatılan yöntemlerle giriş yapamadıysanız "başka bir yol dene" butonuna tıklayarak "Yedek kod kullan" seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu aşamada iki faktörlü kimlik doğrulaması yapmanız gerekecek. Bu kod, Instagram'da daha önce temin ettiğiniz 8 haneli yedek kodlardan biri olacak. Bu kodu girdiğinizde hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Threads Giriş Linki 2023 - Threads’a Giriş Nasıl Yapılır?

Threads Giriş Ekranı

Aşağıdaki linke tıklayarak masaüstünden ve mobil cihazınızdan Threads giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıkladığınızda ekranın sağ alt kısmında yer alan QR kodu cep telefonunuzun kamerasından ya da QR ve Barkod Okuyucu uygulamanızdan oturarak giriş izni istemeniz gerekiyor.

THREADS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ancak uygulama henüz geliştirme aşamasında olduğu için tarayıcı üzerinden giriş yapmakta problem yaşayabilirsiniz. Bu durumda uygulamayı mobil cihazlarınıza indirerek giriş yapmanız gerekebilir.

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