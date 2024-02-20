THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları! 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
16:51
Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay'dan istihdam müjdesi geldi. Çay, 2024 yılında yaklaşık 5 bin kişiyi işe alacaklarını açıkladı. Üç farklı kadroda yapılacak alımlar; lisans öğrencilerine, yeni mezunlara ve yetiştirilmek üzere pilot adaylarına hitap edecek. Bu noktada THY 5 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, detaylar.