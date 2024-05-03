THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (asil-yedek) || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:04
Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde kura çekim tarihi geldi nihayet geldi çattı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başvuruları tamamlanan projede sona gelindi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar THY Emlak Konut kura çekimi canlı izle araştırmalarına hız kazandırdı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kura sonuçları asil ve yedek aday listesi belli olacak. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2.894 daire THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.