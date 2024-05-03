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Haberler Fotohaber THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (asil-yedek) || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:04

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (asil-yedek) || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde kura çekim tarihi geldi nihayet geldi çattı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başvuruları tamamlanan projede sona gelindi. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar THY Emlak Konut kura çekimi canlı izle araştırmalarına hız kazandırdı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kura sonuçları asil ve yedek aday listesi belli olacak. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 2.894 daire THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ asil-yedek || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile noter huzurunda belirlenecek. Proje ile 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere hak sahipleri yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte THY Emlak Konut GYO projesi isim listesi sorgulama ekranı...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ asil-yedek || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emlak Konut GYO, Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi Saat 10.00'da noter huzurunda Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı yayınla belirlenecek.

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THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ asil-yedek || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirleniyor.
İki etapta toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacaktır.

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ asil-yedek || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

THY EMLAK KONUT ARNAVUT KÖYEVLERİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sonuçları kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi şeklinde duyurulacak.
Kura sonuçlarının aynı gün kura.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden paylaşılması bekleniyor.
THY EMLAK KONUT ARNAVUT KÖYEVLERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ asil-yedek || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ ÖZELLİKLERİ

İstanbul ili Arnavutköy ilçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy yaklaşık bir milyon metrekaredir.
Proje genelinde 12.456 adat konut, 441 adet ticari ünite olmak üzere 12.897 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yatay mimari anlayışı ile tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlanmıştır. Daire tipleri 1+1, 2+1 ve 3+1'dir.

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