THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ (asil-yedek) || THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesi Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'nde ilk iki etap kuraları çekiliyor. Asil ve yedek isim listesi Emlak GYO canlı yayın ile noter huzurunda belirlenecek. Proje ile 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere hak sahipleri yüzde 20 peşinat, 120 ay vade imkanı ile sahip olabilecek. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte THY Emlak Konut GYO projesi isim listesi sorgulama ekranı...