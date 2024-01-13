Giriş Tarihi: 13.01.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
22:07
THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekiliş tarihi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle yürütülen sosyal konut projesinin başvuru süreci 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Şimdi ise gözler, kura çekiliş tarihine çevrildi. 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kuraların ardından belli olacak. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar;