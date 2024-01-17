THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi tarihi 2024: THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:20
Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal konut projesi başvuru süreci geride kaldı. Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı proje kapsamında gençlere %20, engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrılacağı açıklanmıştı. 7 bin 500 TL'den başlayan taksit, %20 peşinat ve 120 ay vade imkanı ile konut sahibi olunabilecek. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 12 bin 500 adet konutun inşa süreci başlarken 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri çekilecek kura ile belli olacak. Peki; THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi belli oldu mu, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?