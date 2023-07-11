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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura sonuçları 1+1, 2+1, 3+1 || 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 17:05 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 17:05

THY Emlak Konut kura sonuçları 1+1, 2+1, 3+1 || 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi nasıl öğrenilir?

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları Haziran ayında alındı. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yenişehir Evleri Arnavutköy porjesi kura çekilişi tarihi için araştırmalar sürüyor. Proje kapsamında Gençlere ek kontenjan sağlanırken hap sahipleri kura ile belirlenecek. 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da belli oldu. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023? İşte, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi...

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediliyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle İstanbul'da evi olmayanlar için hayata geçirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Uygun ödeme koşulları ile megakentte ev sahibi olma fırsatı sunan proje kapsamında daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023, başvuru sonuçları nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı sorgulanıyor. İşte, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında tüm merak edilenler…

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayan konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

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THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatıldı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

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