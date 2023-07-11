THY Emlak Konut kura sonuçları 1+1, 2+1, 3+1 || 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi nasıl öğrenilir?

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirilen Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları Haziran ayında alındı. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Yenişehir Evleri Arnavutköy porjesi kura çekilişi tarihi için araştırmalar sürüyor. Proje kapsamında Gençlere ek kontenjan sağlanırken hap sahipleri kura ile belirlenecek. 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da belli oldu. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023? İşte, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi...