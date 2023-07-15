THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. İstanbul'da ilk evini almaya hazırlananlara özel proje gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları 1+1, 2+1, 3+1 için ayrı ayrı araştırılıyor. 2 Haziran tarihinde tamamlanan başvuruların ardından başvuru sonuçları sorgulama işlemleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Asil ve yedek listesi ile ödeme planı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? İşte, tüm detaylar…