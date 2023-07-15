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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi
Giriş Tarihi: 15.07.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 15:15

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. İstanbul'da ilk evini almaya hazırlananlara özel proje gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları 1+1, 2+1, 3+1 için ayrı ayrı araştırılıyor. 2 Haziran tarihinde tamamlanan başvuruların ardından başvuru sonuçları sorgulama işlemleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Asil ve yedek listesi ile ödeme planı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki, 2023 THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? İşte, tüm detaylar…

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY Emlak Konut kura çekimi tarihi başvuru yapanların gündeminde. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliği ile ortaya çıkan projede sıradaki adım çekiliş olacak. Gençlere özel kontenjan ve uygun ödeme koşulları ile 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy kura tarihi araştırmaları yakın mercek altında aldı. Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasınsa şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlattı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Yenişehir Evleri Arnavutköy THY Emlak Konut kura çekimi tarihi

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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