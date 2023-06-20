THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 (İstanbul Yenişehir Evleri) THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri sıklaştı. Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle ilk evini alacaklar için hayata geçirilen İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapanlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Gençlere ek kontenjan verilirken hak sahipleri, kura çekilişi ile belirlenecek. 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı da merak edilenler arasında. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi...