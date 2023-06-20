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Haberler Fotohaber THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 (İstanbul Yenişehir Evleri) THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 20.06.2023 01:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 01:32

THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 (İstanbul Yenişehir Evleri) THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi sorgulama

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri sıklaştı. Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle ilk evini alacaklar için hayata geçirilen İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapanlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi tarihi araştırmalarına hız kazandırdı. Gençlere ek kontenjan verilirken hak sahipleri, kura çekilişi ile belirlenecek. 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olunabilecek. 1+1, 2+1, 3+1 evlerin ödeme planı da merak edilenler arasında. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İşte, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura sonuçları isim listesi...

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman 2023 sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle hayata geçirilen ''Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi'' başvuru sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Uygun ödeme koşulları ile İstanbul'da ev sahibi olma fırsatı sunan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek. Bu noktada ''2023 THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura çekimi ne zaman yapılacak, sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?'' soruları yanıt arıyor. İstanbul'da ilk kez ev sahibi olacak kişiler tarafından 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin ödeme planı da merak ediliyor. İşte, THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında tüm merak edilenler…

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayan konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatıldı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy projesi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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