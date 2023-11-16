THY Emlak Konut kurası sonuçları 2023: THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesinin başvuruları tamamlandı. Gençlere ayırdıkları yüzde 20'lik kontenjan ile diğer projelerden ayrılan kampanyanın koşullarını sağlayan vatandaşlara çekilen kuraların ardından konut sahibi olmanın kapısı aralanacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler yatay mimari anlayışı ile yapılacak ve sahiplerine teslim edilecek. Peki, 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, THY Emlak konut Arnavutköy kura sonuçları isim listesi ve sürece dair merak edilenler…