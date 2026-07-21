Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?

|
Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|372,80545
363,35082
360,9129
338,98258
|272.648
336.223
358.669
462.858
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|362,16204
353,74506
350,64072
328,83814
|326.353
389.212
420.397
534.937
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|360,34414
349,70459
342,67263
321,22511
|336.336
414.041
475.282
595.936
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
3
|5
3
3
3
|359,45918
364,83145
371,06686
360,54964
|341.319
328.865
306.065
338.703
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|4
4
4
4
|358,00377
350,84362
343,20368
321,6258
|349.462
406.821
471.511
592.551
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|357,52314
345,98175
341,89956
321,8
|352.255
438.372
480.996
591.098
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,9605
342,91047
339,70378
324,84628
|355.577
459.525
497.429
566.244
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,87651
344,91012
341,02737
323,55556
|356.090
445.667
487.381
576.683
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
65
|355,34799
344,96842
340,78924
320,7372
|365.044
445.288
489.133
600.027
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|354,24361
339,13455
349,74507
332,66461
|371.497
487.138
426.252
506.788
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|352,82319
345,1964
341,88654
322,8139
|380.120
443.722
481.086
582.691
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|352,56428
342,60597
343,64775
322,40219
|381.724
461.690
468.332
586.181
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
10
|5
4
4
10
|352,38679
353,2702
345,43085
323,30077
|382.882
392.060
455.719
578.661
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
61
|352,32835
343,07719
339,15952
322,07826
|383.275
458.381
501.524
588.782
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|351,65845
342,71348
338,69825
319,83157
|387.343
460.939
504.969
607.803
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|350,08682
343,07267
340,70709
324,3196
|397.246
458.409
489.779
570.489
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
80
80
|349,72853
338,70478
340,47772
321,09462
|399.565
490.421
491.511
596.980
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
1000
1000
1000
|200
1001
1005
1018
|348,87749
327,70011
338,01363
310,42973
|405.116
580.789
510.267
693.482
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
67
66
|348,82677
336,37364
334,26949
313,79804
|405.464
508.142
539.981
661.944
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
65
|347,46246
334,42555
337,62321
321,37569
|414.493
523.381
513.288
594.651
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|346,97881
337,90599
329,9494
313,37757
|417.711
496.366
575.835
665.946
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
61
60
|346,6853
334,86683
338,22865
326,12536
|419.695
519.884
508.624
555.955
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
75
76
|345,88074
333,90279
329,08374
306,40582
|425.106
527.601
583.191
733.190
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
66
|345,0607
334,25713
328,1219
310,81516
|430.633
524.728
591.606
689.865
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
61
|344,59483
340,25508
338,57478
321,72062
|433.731
478.661
505.886
591.785
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
72
|343,58822
333,47086
330,86023
312,7702
|440.623
531.125
568.175
671.478
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
9
|10
9
8
9
|343,40643
343,87645
340,19378
322,67188
|441.942
452.897
493.690
583.914
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
61
62
|343,22997
332,94698
327,26885
310,48218
|443.241
535.577
599.004
692.995
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
55
55
55
|343,19283
331,28574
329,41569
318,56921
|443.519
549.594
580.367
618.752
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
30
30
|30
40
30
30
|342,53096
335,55976
331,04706
311,91925
|448.250
514.505
566.623
679.409
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
8
7
8
|10
8
7
8
|341,95712
338,60072
337,82485
311,39815
|452.448
491.167
511.744
684.299
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
50
50
52
|341,86365
332,11117
329,26918
310,91473
|453.100
542.536
581.576
688.926
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|10
10
10
12
|341,61802
339,31932
334,94928
311,25491
|454.883
485.668
534.346
685.707
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|341,59326
331,93958
327,05537
310,03182
|455.071
544.029
600.838
697.346
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|341,54169
333,01947
331,60216
311,34866
|455.448
534.947
561.887
684.761
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
51
|341,21581
329,93207
331,45302
316,7097
|457.762
561.251
563.115
635.315
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) (MUĞLA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
62
62
|340,84021
332,14602
327,33985
308,21
|460.478
542.240
598.421
715.142
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
31
31
|340,67657
332,64871
325,95538
308,52626
|461.650
538.045
610.526
712.027
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
41
|340,36048
331,14648
337,48543
318,89608
|463.973
550.758
514.329
615.929
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|339,63713
342,2698
328,64331
302,95522
|469.242
464.083
587.130
769.191
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
40
40
|30
50
40
41
|339,51327
329,86498
322,30549
304,70015
|470.178
561.841
644.140
750.997
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|8
8
8
8
|338,96332
334,19797
322,88024
310,28816
|474.326
525.179
638.772
694.876
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
3
|4
4
3
3
|338,96277
337,26238
333,27163
321,64331
|474.331
501.263
548.147
592.405
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|337,08755
331,25105
328,87028
308,29725
|488.430
549.913
585.072
714.264
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|10
9
8
8
|336,70131
332,95468
335,82998
310,3348
|491.367
535.515
527.195
694.420
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|336,17872
328,49901
325,05375
306,14028
|495.410
573.615
618.822
735.960
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
7
4
5
|7
7
4
5
|336,05497
326,96341
328,35861
309,02711
|496.336
587.535
589.552
707.138
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
20
20
55
|30
20
20
56
|336,03266
334,0019
332,25499
314,53434
|496.502
526.797
556.515
655.166
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
81
82
|335,46509
324,88066
317,85761
300,55439
|500.920
606.702
687.066
794.767
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
60
61
61
|335,15256
326,75407
330,15315
316,65373
|503.337
589.454
574.183
635.828
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
2800
2800
2800
|200
2864
2867
2868
|335,0846
299,27252
304,5424
270,41572
|503.857
891.971
829.602
1.177.013
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|335,01668
326,58605
321,26553
304,01668
|504.395
590.954
653.892
757.975
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
5
|6
6
6
5
|334,85993
333,51677
330,06499
304,75186
|505.591
530.728
574.934
750.419
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|334,76536
326,56184
321,42735
302,62142
|506.300
591.190
652.361
772.698
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|4
4
4
3
|334,64294
329,14679
330,40049
305,49964
|507.292
567.998
572.027
742.518
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
62
62
|334,60221
324,25774
317,94702
301,20864
|507.601
612.629
686.171
787.829
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
60
61
|334,3906
327,60247
323,3702
303,81908
|509.258
581.711
634.145
760.079
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
3
3
3
|7
3
3
3
|334,10239
337,5393
336,96535
306,17255
|511.585
499.147
518.321
735.620
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|8
7
6
6
|8
7
6
6
|333,98377
331,02866
326,41228
309,81006
|512.475
551.754
606.526
699.549
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
60
62
|333,92971
324,33971
318,33951
298,69954
|512.934
611.817
682.253
814.743
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
55
56
57
|333,52501
325,2403
319,51126
301,51856
|516.155
603.332
670.876
784.468
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4
4
3
5
|4
4
3
5
|332,9777
332,53231
330,18543
301,74877
|520.597
538.995
573.917
781.863
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
62
|332,69976
323,30329
320,59591
300,39055
|522.799
621.822
660.336
796.548
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|7
6
5
5
|7
6
5
5
|332,46448
324,61127
323,36404
302,0566
|524.701
609.176
634.213
778.620
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022