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Haberler Fotohaber Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 15:03

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteli adayları tercih süreci için araştırmalara başladı. Bu kapsamda, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü tercih listesine yazacak olan adaylar bu bölümün hangi okulda kaç puan ile alım yaptığını inceliyor. İşte 2026 Tıbbi Sekreterlik taban puanları.

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Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?

2026 YKS tercih döneminde TYT puanıyla öğrenci alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, sağlık alanında eğitim almak isteyen adayların en çok araştırdığı ön lisans programları arasında yer alıyor. Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerinin güncel Tıbbi Sekreterlik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturuyor.

Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Tıbbi Sekreterlik Taban Puanları 2026: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne kaç puanla girilir?

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TABAN PUANLARI 2026

Üniversite Adı

 Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 372,80545
363,35082
360,9129
338,98258		 272.648
336.223
358.669
462.858
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 362,16204
353,74506
350,64072
328,83814		 326.353
389.212
420.397
534.937
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 360,34414
349,70459
342,67263
321,22511		 336.336
414.041
475.282
595.936
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
3		 5
3
3
3		 359,45918
364,83145
371,06686
360,54964		 341.319
328.865
306.065
338.703
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 4
4
4
4		 358,00377
350,84362
343,20368
321,6258		 349.462
406.821
471.511
592.551
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 357,52314
345,98175
341,89956
321,8		 352.255
438.372
480.996
591.098
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,9605
342,91047
339,70378
324,84628		 355.577
459.525
497.429
566.244
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANTALYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,87651
344,91012
341,02737
323,55556		 356.090
445.667
487.381
576.683
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAYSERİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
65		 355,34799
344,96842
340,78924
320,7372		 365.044
445.288
489.133
600.027
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DİYARBAKIR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 354,24361
339,13455
349,74507
332,66461		 371.497
487.138
426.252
506.788
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAMSUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 352,82319
345,1964
341,88654
322,8139		 380.120
443.722
481.086
582.691
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 352,56428
342,60597
343,64775
322,40219		 381.724
461.690
468.332
586.181
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
10		 5
4
4
10		 352,38679
353,2702
345,43085
323,30077		 382.882
392.060
455.719
578.661
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
61		 352,32835
343,07719
339,15952
322,07826		 383.275
458.381
501.524
588.782
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 351,65845
342,71348
338,69825
319,83157		 387.343
460.939
504.969
607.803
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 350,08682
343,07267
340,70709
324,3196		 397.246
458.409
489.779
570.489
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
80
80		 349,72853
338,70478
340,47772
321,09462		 399.565
490.421
491.511
596.980
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
1000
1000
1000		 200
1001
1005
1018		 348,87749
327,70011
338,01363
310,42973		 405.116
580.789
510.267
693.482
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DENİZLİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
67
66		 348,82677
336,37364
334,26949
313,79804		 405.464
508.142
539.981
661.944
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
65		 347,46246
334,42555
337,62321
321,37569		 414.493
523.381
513.288
594.651
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 346,97881
337,90599
329,9494
313,37757		 417.711
496.366
575.835
665.946
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MALATYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
61
60		 346,6853
334,86683
338,22865
326,12536		 419.695
519.884
508.624
555.955
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
75
76		 345,88074
333,90279
329,08374
306,40582		 425.106
527.601
583.191
733.190
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TRABZON) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
66		 345,0607
334,25713
328,1219
310,81516		 430.633
524.728
591.606
689.865
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (VAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
61		 344,59483
340,25508
338,57478
321,72062		 433.731
478.661
505.886
591.785
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AYDIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
72		 343,58822
333,47086
330,86023
312,7702		 440.623
531.125
568.175
671.478
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
9		 10
9
8
9		 343,40643
343,87645
340,19378
322,67188		 441.942
452.897
493.690
583.914
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SAKARYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
61
62		 343,22997
332,94698
327,26885
310,48218		 443.241
535.577
599.004
692.995
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
55
55
55		 343,19283
331,28574
329,41569
318,56921		 443.519
549.594
580.367
618.752
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ISPARTA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
30
30		 30
40
30
30		 342,53096
335,55976
331,04706
311,91925		 448.250
514.505
566.623
679.409
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
8
7
8		 10
8
7
8		 341,95712
338,60072
337,82485
311,39815		 452.448
491.167
511.744
684.299
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
50
50
52		 341,86365
332,11117
329,26918
310,91473		 453.100
542.536
581.576
688.926
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 10
10
10
12		 341,61802
339,31932
334,94928
311,25491		 454.883
485.668
534.346
685.707
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MANİSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 341,59326
331,93958
327,05537
310,03182		 455.071
544.029
600.838
697.346
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİVAS) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 341,54169
333,01947
331,60216
311,34866		 455.448
534.947
561.887
684.761
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MARDİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
51		 341,21581
329,93207
331,45302
316,7097		 457.762
561.251
563.115
635.315
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) (MUĞLA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
62
62		 340,84021
332,14602
327,33985
308,21		 460.478
542.240
598.421
715.142
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BOLU) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
31
31		 340,67657
332,64871
325,95538
308,52626		 461.650
538.045
610.526
712.027
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ŞANLIURFA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
41		 340,36048
331,14648
337,48543
318,89608		 463.973
550.758
514.329
615.929
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 339,63713
342,2698
328,64331
302,95522		 469.242
464.083
587.130
769.191
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GİRESUN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
40
40		 30
50
40
41		 339,51327
329,86498
322,30549
304,70015		 470.178
561.841
644.140
750.997
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 8
8
8
8		 338,96332
334,19797
322,88024
310,28816		 474.326
525.179
638.772
694.876
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
3		 4
4
3
3		 338,96277
337,26238
333,27163
321,64331		 474.331
501.263
548.147
592.405
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NİĞDE) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 337,08755
331,25105
328,87028
308,29725		 488.430
549.913
585.072
714.264
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 10
9
8
8		 336,70131
332,95468
335,82998
310,3348		 491.367
535.515
527.195
694.420
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 336,17872
328,49901
325,05375
306,14028		 495.410
573.615
618.822
735.960
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
7
4
5		 7
7
4
5		 336,05497
326,96341
328,35861
309,02711		 496.336
587.535
589.552
707.138
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (HATAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
20
20
55		 30
20
20
56		 336,03266
334,0019
332,25499
314,53434		 496.502
526.797
556.515
655.166
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
81
82		 335,46509
324,88066
317,85761
300,55439		 500.920
606.702
687.066
794.767
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BATMAN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
60
61
61		 335,15256
326,75407
330,15315
316,65373		 503.337
589.454
574.183
635.828
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
2800
2800
2800		 200
2864
2867
2868		 335,0846
299,27252
304,5424
270,41572		 503.857
891.971
829.602
1.177.013
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 335,01668
326,58605
321,26553
304,01668		 504.395
590.954
653.892
757.975
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
5		 6
6
6
5		 334,85993
333,51677
330,06499
304,75186		 505.591
530.728
574.934
750.419
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KIRŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 334,76536
326,56184
321,42735
302,62142		 506.300
591.190
652.361
772.698
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 4
4
4
3		 334,64294
329,14679
330,40049
305,49964		 507.292
567.998
572.027
742.518
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (UŞAK) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
62
62		 334,60221
324,25774
317,94702
301,20864		 507.601
612.629
686.171
787.829
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AKSARAY) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
60
61		 334,3906
327,60247
323,3702
303,81908		 509.258
581.711
634.145
760.079
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
3
3
3		 7
3
3
3		 334,10239
337,5393
336,96535
306,17255		 511.585
499.147
518.321
735.620
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Vakıf) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 8
7
6
6		 8
7
6
6		 333,98377
331,02866
326,41228
309,81006		 512.475
551.754
606.526
699.549
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SİNOP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
60
62		 333,92971
324,33971
318,33951
298,69954		 512.934
611.817
682.253
814.743
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
55
56
57		 333,52501
325,2403
319,51126
301,51856		 516.155
603.332
670.876
784.468
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 4
4
3
5		 4
4
3
5		 332,9777
332,53231
330,18543
301,74877		 520.597
538.995
573.917
781.863
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (AMASYA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
62		 332,69976
323,30329
320,59591
300,39055		 522.799
621.822
660.336
796.548
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 7
6
5
5		 7
6
5
5		 332,46448
324,61127
323,36404
302,0566		 524.701
609.176
634.213
778.620
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BARTIN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022