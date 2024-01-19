TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:46
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu. Alıma ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırması yapıyor. Peki, 2024 Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.