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Haberler Fotohaber TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:46

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu. Alıma ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Şimdi başvuru yapmak isteyen adaylar, Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırması yapıyor. Peki, 2024 Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

Bakan Ömer Bolat, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar hız kazandı. İlana göre alımlar KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava yapılacak. Peki, 2024 Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı başvuru ekranı ve konuya ilişkin tüm merak edilenler.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI 930 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, söz konusu personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

ALIMA İLİŞKİN İLAN RESMİ GAZETE'DE!

Açıklama ardından sürecin ayrıntılarının yer aldığı 2 ayrı ilan paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı personel alım ilanlarında başvuru tarihi ve şartları yer alıyor.

İlana göre bakanlık; muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu personel gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru ve sözleşmeli muayene memuru alımı için başvurular , 22 Ocak 2024 (saat:10.00) - 31 Ocak 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 (üç yüz yirmi sekiz) sözleşmeli personel alımı başvuruları ise 01 Şubat 2024 (saat:10.00)-12 Şubat 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında alınacak.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Ticaret Bakanlığı 930 personel alımı ne zaman, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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