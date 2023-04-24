Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır." diyerek vergi muafiyeti konusunda seçim sonrasını işaret etti.

"EVDE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİ DE VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA ALIYORUZ"

Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olm hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.