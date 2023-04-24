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Haberler Fotohaber Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 16:22

Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ticari araçta ÖTV alınmayacağına dair son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre taksi, dolmuş, minibüs, çekici gibi aynı cins taşıtlarını yenilemek isteyen esnaflar ÖTV'den muaf tutulacak. Konuya hakim olmak amacıyla ''Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı, Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı, bitti mi'' gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Peki Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı sorusuna yanıt aranırken detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklandı. Gelen açıklamaya göre Taksi, dolmuş, minibüs, çekici gibi aynı cins taşıtlarını yenilemek isteyen esnaflara ÖTV muafiyeti hakkı tanınacak. Peki Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? ÖTV muafiyeti kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV ALINMAYACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV KALKTI MI?

Gemlik'te halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var; Esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var; Esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

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Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır." diyerek vergi muafiyeti konusunda seçim sonrasını işaret etti.

"EVDE İMAL EDİLEN ÜRÜNLERİ DE VERGİ MUAFİYETİ KAPSAMINA ALIYORUZ"

Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olm hadlerini yeniden düzenledik. Böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usülde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usülden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?

"PAZARCI ESNAFIMIZIN KAZANÇLARINI DA BU İSTİSNA UYGULAMASINA DAHİL EDİYORUZ"

Ayrıca basit usül dışında kalan 13 büyükşehirimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyükşehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"ESNAFIMIZ AYNI CİNS TAŞITLARINI YENİLERKEN ÖTV ÖDEMEYECEK"

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.

"Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey."

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