Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ticari araçta ÖTV alınmayacağına dair son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre taksi, dolmuş, minibüs, çekici gibi aynı cins taşıtlarını yenilemek isteyen esnaflar ÖTV'den muaf tutulacak. Konuya hakim olmak amacıyla ''Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı, Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı, bitti mi'' gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. Peki Ticari araçlarda ÖTV kalktı mı? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak, kimleri kapsıyor, hangi ticari araçlara vergi muafiyeti var?