TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TikTok yasaklanıyor mu son dakika gelişmeleri ile yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok için bazı yaptırımların masada olduğunu söyleyerek bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini verdi. Peki, TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? İşte, konuya ilişkin AK Parti Milletvekili Yayman son dakika açıklaması!