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Haberler Fotohaber TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 15:51

TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TikTok yasaklanıyor mu son dakika gelişmeleri ile yanıt aramaya başladı. Sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok için bazı yaptırımların masada olduğunu söyleyerek bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini verdi. Peki, TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? İşte, konuya ilişkin AK Parti Milletvekili Yayman son dakika açıklaması!

TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

Son dakika TikTok kapatılıyor mu sorusu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın son dakika açıklaması ile gündeme geldi. Yayman, konuya ilişkin açıklamasında TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu belirten Yayman, konuyla ilgili bir torba yasa hazırlığı olduğuna da bildirdi. Peki, TikTok yasaklanıyor mu? İşte, TikTok lisansı iptal mi edilecek sorusunun yanıtı ve tüm gelişmeler…

TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILMIŞTI! TİKTOK YASAKLANIYOR MU?

TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TikTok için lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu söyledi.

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TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TİKTOK LİSANSI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Hüseyin Yayman, komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.

Konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduklarının bilgisini de veren Yayman, platformun Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen'in 7 Aralık'ta komisyona çağrıldığını da anımsattı.

TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TİKTOK TEMSİLCİSİ KOMİSYONA ÇAĞRILDI

Yayman, "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, anneannemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz.

Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak" dedi.

TikTok yasaklanıyor mu? TikTok kapatılıyor mu, lisansı iptal mi edilecek? AK Parti Milletvekili Yayman’dan son dakika açıklaması!

TORBA YASA GELİYOR

Yayman konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, "Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM'de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız.

TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

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