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Haberler Fotohaber Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 06:40

Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

Bugün takvimler 14 Mart'ı gösterdiğinde "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'de sağlık çalışanlarına özel bir gün olarak kutlanan bugünde tıp camiasının bilime katkısını ödüllendirilir ve anılır. Dünyada pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan bu bayram için 14 Mart tarihiyle beraber "tıp bayramı nedir?" şeklinde araştırmalara başlandı. Sağlıkçıların yoğun iş tempoları ve hayat kurtarma mücadelesini daha derinden anlaşıldığı bugünün tarihçesi de merak ediliyor. Peki tıp bayramı nedir? İşte 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

Sağlık çalışanları bu yıl da 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutlamalar yapıyor. Emeklerine teşekkür etmek isteyen birçok insan, hediyeler, çiçekler ve kutlamalarla bu özel günü geçirecek. Peki, tıp bayramı nedir neden kutlanır? İşte 14 Mart Tıp Bayramı hakkında detaylar

Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

TIP BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, Türkiye'de her yıl 14 Mart günü kutlanır. 2024 yılında Tıp Bayramı, 14 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir. 1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

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Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

14 MART TIP BAYRAMI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

DÜNYADA TIP BAYRAMI

Dünya genelinde, tıp alanındaki başarılar çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır. Örneğin, ABD'de genel anestezinin ilk kez kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihi "Doktorlar Günü" olarak kabul edilirken, Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum ve ölüm yıldönümü olan 1 Temmuz günü benzer şekilde kutlanır.

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