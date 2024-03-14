Tıp Bayramı nedir, neden kutlanır? 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi

Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
06:40
Bugün takvimler 14 Mart'ı gösterdiğinde "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı. Türkiye'de sağlık çalışanlarına özel bir gün olarak kutlanan bugünde tıp camiasının bilime katkısını ödüllendirilir ve anılır. Dünyada pek çok ülkede farklı tarihlerde kutlanan bu bayram için 14 Mart tarihiyle beraber "tıp bayramı nedir?" şeklinde araştırmalara başlandı. Sağlıkçıların yoğun iş tempoları ve hayat kurtarma mücadelesini daha derinden anlaşıldığı bugünün tarihçesi de merak ediliyor. Peki tıp bayramı nedir? İşte 14 Mart Tıp Bayramı anlamı, önemi ve tarihçesi