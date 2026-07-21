Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
6
5
8
|9
7
6
8
|487,283
479,57171
500,17092
499,18065
|17.712
19.973
18.493
18.099
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Tıp
(Ücretli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
36
37
46
|54
36
37
46
|453,10674
451,38213
474,55563
476,68863
|43.319
37.569
36.901
34.333
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|551,13218
554,91557
555,35802
552,37785
|38
31
30
70
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
7
8
|8
8
9
8
|550,89027
555,42010
554,84947
552,20053
|43
24
43
75
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
6
40
|8
7
7
40
|545,26965
549,12085
553,48171
546,54893
|210
203
71
357
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
23
23
21
|30
26
27
21
|535,80502
545,97879
549,76816
538,56163
|1.028
363
250
1.292
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|175
175
170
170
|180
180
175
175
|534,82259
537,19919
542,31634
537,51226
|1.169
1.242
1.089
1.482
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|11
—
—
—
|533,83234
—
—
—
|1.321
…
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|533,46922
536,61927
543,69692
542,35645
|1.391
1.311
884
716
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
220
220
|236
236
226
226
|530,58733
532,11949
538,78666
533,36889
|1.836
1.935
1.754
2.290
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|33
33
42
42
|33
33
42
42
|529,31192
526,63166
528,07218
528,76167
|2.055
2.887
4.781
3.455
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
6
7
|9
8
8
7
|529,04318
543,68639
548,22817
544,51967
|2.106
532
374
523
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
11
13
|13
13
12
13
|526,78764
524,93678
537,64160
533,73308
|2.548
3.237
1.999
2.215
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|526,70477
526,97890
535,75221
530,28888
|2.562
2.826
2.449
3.042
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|270
270
260
260
|277
277
267
267
|524,0682
524,62574
533,02853
532,19053
|3.082
3.294
3.212
2.559
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|335
335
320
320
|344
344
328
328
|523,18583
523,29917
531,86301
525,98498
|3.290
3.577
3.533
4.353
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|522,48922
522,71678
532,26520
531,58603
|3.456
3.689
3.429
2.712
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|285
285
280
280
|293
293
287
287
|518,33458
516,64827
527,14889
526,92353
|4.532
5.145
5.090
4.030
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|300
300
300
300
|308
308
308
308
|517,63611
516,42441
525,83184
521,76896
|4.766
5.199
5.568
5.949
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|320
320
310
310
|328
328
318
318
|516,36259
516,07446
526,52672
523,79669
|5.118
5.290
5.303
5.159
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|515,52299
514,07770
523,89939
520,57073
|5.367
5.787
6.258
6.428
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
15
|16
16
16
15
|513,72276
512,94897
523,33164
520,01778
|5.916
6.128
6.493
6.667
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
10
|11
11
11
10
|513,14854
510,97955
523,18544
522,91512
|6.078
6.727
6.560
5.521
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|220
220
210
210
|226
226
216
216
|513,11782
511,25959
523,52127
523,03541
|6.086
6.639
6.420
5.476
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
16
16
18
|19
17
18
18
|512,64758
511,57471
523,27411
524,09603
|6.232
6.545
6.524
5.026
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|195
195
190
180
|200
200
195
185
|511,82485
508,19544
519,80926
515,36476
|6.494
7.571
8.012
8.780
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
12
|12
11
11
12
|511,46483
512,61745
527,47066
525,03045
|6.620
6.228
4.978
4.691
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
10
11
|10
10
11
11
|510,20371
495,32543
516,61443
517,68232
|7.019
12.336
9.460
7.725
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
6
|6
6
6
6
|509,589
504,88727
520,21036
510,71283
|7.225
8.734
7.853
11.153
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
85
85
|93
93
88
88
|509,19908
506,74871
518,82237
516,86318
|7.346
8.071
8.437
8.079
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|280
280
270
270
|287
287
277
277
|508,96859
508,99570
521,58470
518,95534
|7.447
7.320
7.276
7.173
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(Ankara) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|154
154
154
154
|508,72167
506,40163
517,19126
512,32947
|7.540
8.201
9.220
10.291
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
15
|10
10
9
15
|507,49339
503,32375
514,59673
508,32046
|7.975
9.287
10.427
12.455
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|310
310
300
300
|318
318
308
308
|507,48391
505,27530
518,77759
516,32898
|7.981
8.580
8.458
8.295
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|130
130
130
120
|134
134
134
123
|506,77078
502,10143
514,86976
511,05854
|8.250
9.716
10.277
10.993
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|14
15
14
12
|506,61231
505,30740
516,57683
511,29518
|8.321
8.566
9.476
10.845
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
5
|9
9
9
5
|505,73687
500,35159
512,47710
507,68128
|8.662
10.386
11.455
12.814
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|13
13
13
12
|505,64416
502,03220
515,85144
512,30714
|8.696
9.745
9.808
10.306
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İzmir Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|505,45436
500,52567
511,68420
508,91967
|8.770
10.321
11.853
12.103
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
9
|8
8
8
9
|505,27247
501,00672
511,45189
507,56137
|8.842
10.139
11.975
12.880
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|260
260
260
260
|267
267
267
267
|505,23646
502,32895
516,64874
513,11776
|8.855
9.627
9.449
9.880
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|210
210
200
255
|237
269
255
262
|503,35942
499,76032
513,40574
511,45603
|9.624
10.612
10.995
10.763
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|198
198
180
180
|203
203
185
185
|502,97621
498,03362
511,63515
511,40545
|9.787
11.277
11.876
10.788
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
230
230
|236
236
236
236
|502,94036
500,93772
514,75381
511,85057
|9.803
10.165
10.339
10.541
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
—
—
—
|9
—
—
—
|502,72815
—
—
—
|9.892
…
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
15
|14
14
14
15
|502,72102
497,89914
511,95180
509,43643
|9.897
11.324
11.720
11.823
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
160
160
|175
175
164
164
|502,01012
497,38033
513,10584
509,51172
|10.218
11.535
11.149
11.774
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
10
12
14
|14
11
14
14
|501,69012
497,40695
509,13948
506,75060
|10.350
11.519
13.217
13.336
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
11
|9
9
11
11
|501,52639
497,60603
508,78585
506,79355
|10.409
11.438
13.423
13.318
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
6
7
8
|8
7
8
8
|501,0387
496,51365
508,85832
505,05984
|10.611
11.890
13.379
14.346
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|500,95005
495,65891
511,27200
508,57837
|10.648
12.236
12.062
12.314
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
13
15
17
|14
14
16
17
|500,62972
494,75404
511,15087
514,92458
|10.783
12.558
12.119
8.991
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
8
8
9
|14
9
9
9
|500,15917
500,12489
514,59114
512,87486
|10.981
10.484
10.429
10.002
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
—
—
—
|10
—
—
—
|500,11112
—
—
—
|11.004
…
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
10
|4
4
4
10
|499,50977
501,55679
517,71421
511,98653
|11.280
9.937
8.948
10.462
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|215
215
200
200
|221
221
205
205
|499,1976
494,45418
510,76903
509,02443
|11.420
12.683
12.324
12.050
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
220
220
|236
236
226
226
|498,91607
493,09716
508,43945
505,22707
|11.536
13.250
13.616
14.222
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
10
11
|9
9
12
11
|498,42385
492,03383
504,26549
502,18591
|11.775
13.713
16.054
16.131
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bursa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|498,37103
492,92218
508,05904
504,88947
|11.800
13.324
13.831
14.450
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|260
260
260
260
|267
267
267
267
|497,90807
493,27109
509,41790
507,23830
|12.009
13.176
13.058
13.061
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|497,83241
492,55853
508,20931
505,38045
|12.046
13.487
13.738
14.125
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
5
12
|6
5
6
12
|497,57123
494,16451
511,13162
507,83655
|12.184
12.817
12.140
12.730
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
22
15
15
|22
22
15
15
|497,45676
491,97235
513,98761
520,03214
|12.230
13.746
10.699
6.659
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|17
16
16
15
|497,33519
491,00645
506,20180
503,69052
|12.288
14.203
14.879
15.164
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
8
|10
9
9
8
|496,48673
484,98027
501,11475
501,59050
|12.711
17.162
17.934
16.501
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Adana Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|496,27072
489,21634
505,24880
503,47943
|12.813
15.033
15.449
15.308
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|280
280
280
280
|287
287
287
287
|495,9438
491,16050
506,27719
503,75879
|12.983
14.136
14.836
15.121
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
220
220
|236
236
226
226
|495,82133
490,14440
506,70446
506,25570
|13.043
14.610
14.578
13.597
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|250
250
240
240
|257
257
246
246
|495,19622
489,31332
505,21294
503,47149
|13.350
14.988
15.468
15.314
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|11
11
11
9
|495,10769
487,92029
504,32353
501,32174
|13.388
15.684
16.017
16.663
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
9
—
|10
8
9
—
|495,03595
483,07785
489,91564
—
|13.428
18.145
25.278
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|180
180
170
170
|185
185
175
175
|494,95212
489,20178
506,02259
503,61732
|13.467
15.038
14.984
15.210
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
12
|11
11
11
12
|494,2299
484,33354
497,62369
497,08115
|13.830
17.488
20.169
19.462
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
6
8
|5
5
7
8
|493,65316
481,03143
495,78951
496,07944
|14.134
19.203
21.359
20.078
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
15
15
15
|20
15
15
15
|493,44633
498,96129
509,30658
508,67426
|14.234
10.925
13.135
12.257
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
12
10
15
|11
13
11
15
|493,17383
485,86430
501,18013
499,98761
|14.380
16.715
17.901
17.537
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
190
190
|123
123
195
195
|492,88754
484,26683
498,61505
496,74461
|14.540
17.522
19.490
19.660
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
11
|10
11
11
11
|492,2536
481,99509
497,46508
498,69525
|14.883
18.690
20.269
18.412
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
60
|82
82
62
62
|491,9468
485,75709
504,80371
504,30773
|15.038
16.761
15.724
14.807
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
40
|82
82
62
41
|491,8113
485,15523
503,55596
500,11761
|15.112
17.071
16.477
17.459
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|240
240
240
240
|246
246
246
246
|491,34551
484,76007
501,81780
500,08977
|15.368
17.273
17.532
17.479
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
170
170
|192
218
218
175
|491,17879
485,58031
502,70525
501,07111
|15.452
16.846
16.982
16.848
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|240
240
230
—
|246
246
236
—
|491,03789
484,13841
501,69124
—
|15.537
17.596
17.606
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Kayseri Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|490,58445
483,12681
500,68901
496,37946
|15.811
18.118
18.185
19.885
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|220
220
210
210
|226
226
216
216
|490,39901
483,68530
500,79217
498,70736
|15.923
17.824
18.121
18.399
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|240
240
230
230
|246
246
236
236
|490,35088
483,68258
502,66368
501,65466
|15.963
17.828
17.009
16.461
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
5
5
—
|6
5
5
—
|490,0889
479,25994
485,63736
—
|16.095
20.117
28.345
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
140
140
140
|154
144
144
144
|489,85019
482,68558
500,19112
499,31690
|16.229
18.333
18.478
18.013
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|489,31747
497,90994
510,76567
510,32411
|16.521
11.318
12.325
11.341
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
155
150
|175
175
159
154
|489,23377
481,58787
499,99242
497,95223
|16.577
18.907
18.608
18.877
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
230
230
|236
236
236
236
|489,02605
482,15298
500,23776
499,60804
|16.703
18.600
18.453
17.796
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
160
150
150
|164
164
154
154
|488,97877
481,94356
498,50953
496,79673
|16.727
18.719
19.573
19.631
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
160
160
160
|164
164
164
164
|488,66098
480,78498
497,14849
494,30027
|16.897
19.320
20.496
21.267
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|488,50522
482,04095
503,37210
503,98845
|16.998
18.662
16.595
14.983
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
11
11
11
|488,26426
483,12621
498,99169
497,65136
|17.128
18.120
19.244
19.062
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|250
250
250
250
|282
320
320
257
|488,15602
481,27722
498,40017
497,65212
|17.184
19.077
19.642
19.061
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
16
12
|17
17
17
12
|488,02677
478,63215
494,86866
493,36786
|17.252
20.430
21.969
21.912
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
12
14
14
|15
14
15
14
|487,82174
481,86855
492,98740
496,77874
|17.384
18.767
23.188
19.642
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
6
5
8
|9
7
6
8
|487,283
479,57171
500,17092
499,18065
|17.712
19.973
18.493
18.099
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BOLU) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|180
180
170
170
|185
185
175
175
|486,9622
479,19182
497,45381
496,00685
|17.908
20.156
20.276
20.130
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|130
130
120
120
|134
134
123
123
|486,80183
479,45160
497,59033
496,29803
|18.007
20.037
20.189
19.935
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
11
12
14
|12
12
13
14
|486,67985
482,45954
502,01145
502,35742
|18.101
18.453
17.405
16.011
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
40
|52
52
52
41
|486,33358
477,64744
496,56906
497,14445
|18.294
20.962
20.826
19.420
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
9
|9
9
9
9
|486,3333
476,61747
493,82693
491,95403
|18.296
21.534
22.647
22.892