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Haberler Fotohaber Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 21:01

Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?

Tıp fakültesi taban puanları, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde sağlık alanını hedefleyen adayların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp bölümlerine ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, tercih listesini oluşturacak adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İşte merak edilem tüm detaylar...

  • ABONE OL
Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte tıp fakültesi taban puanları adayların gündemindeki yerini aldı. Üniversitelerin tıp fakültesi programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, güncel taban puanları, başarı sıralamalarını ve kontenjan verilerini karşılaştırarak puanlarına uygun tercih seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?

2026 TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

2026 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Tıp Fakültesi Taban Puanları 2026 | YÖK ile Tıp Fakültesi hangi üniversitede kaç puan ve sıralama istiyor?

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
6
5
8		 9
7
6
8		 487,283
479,57171
500,17092
499,18065		 17.712
19.973
18.493
18.099
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Tıp
(Ücretli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
36
37
46		 54
36
37
46		 453,10674
451,38213
474,55563
476,68863		 43.319
37.569
36.901
34.333
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 551,13218
554,91557
555,35802
552,37785		 38
31
30
70
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
7
8		 8
8
9
8		 550,89027
555,42010
554,84947
552,20053		 43
24
43
75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
6
40		 8
7
7
40		 545,26965
549,12085
553,48171
546,54893		 210
203
71
357
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
23
23
21		 30
26
27
21		 535,80502
545,97879
549,76816
538,56163		 1.028
363
250
1.292
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 175
175
170
170		 180
180
175
175		 534,82259
537,19919
542,31634
537,51226		 1.169
1.242
1.089
1.482
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10


 11


 533,83234


 1.321
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 533,46922
536,61927
543,69692
542,35645		 1.391
1.311
884
716
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
220
220		 236
236
226
226		 530,58733
532,11949
538,78666
533,36889		 1.836
1.935
1.754
2.290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 33
33
42
42		 33
33
42
42		 529,31192
526,63166
528,07218
528,76167		 2.055
2.887
4.781
3.455
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
6
7		 9
8
8
7		 529,04318
543,68639
548,22817
544,51967		 2.106
532
374
523
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
11
13		 13
13
12
13		 526,78764
524,93678
537,64160
533,73308		 2.548
3.237
1.999
2.215
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 526,70477
526,97890
535,75221
530,28888		 2.562
2.826
2.449
3.042
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 270
270
260
260		 277
277
267
267		 524,0682
524,62574
533,02853
532,19053		 3.082
3.294
3.212
2.559
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 335
335
320
320		 344
344
328
328		 523,18583
523,29917
531,86301
525,98498		 3.290
3.577
3.533
4.353
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 522,48922
522,71678
532,26520
531,58603		 3.456
3.689
3.429
2.712
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 285
285
280
280		 293
293
287
287		 518,33458
516,64827
527,14889
526,92353		 4.532
5.145
5.090
4.030
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 300
300
300
300		 308
308
308
308		 517,63611
516,42441
525,83184
521,76896		 4.766
5.199
5.568
5.949
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 320
320
310
310		 328
328
318
318		 516,36259
516,07446
526,52672
523,79669		 5.118
5.290
5.303
5.159
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 515,52299
514,07770
523,89939
520,57073		 5.367
5.787
6.258
6.428
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
15		 16
16
16
15		 513,72276
512,94897
523,33164
520,01778		 5.916
6.128
6.493
6.667
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
10		 11
11
11
10		 513,14854
510,97955
523,18544
522,91512		 6.078
6.727
6.560
5.521
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 220
220
210
210		 226
226
216
216		 513,11782
511,25959
523,52127
523,03541		 6.086
6.639
6.420
5.476
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
16
16
18		 19
17
18
18		 512,64758
511,57471
523,27411
524,09603		 6.232
6.545
6.524
5.026
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 195
195
190
180		 200
200
195
185		 511,82485
508,19544
519,80926
515,36476		 6.494
7.571
8.012
8.780
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
12		 12
11
11
12		 511,46483
512,61745
527,47066
525,03045		 6.620
6.228
4.978
4.691
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
10
11		 10
10
11
11		 510,20371
495,32543
516,61443
517,68232		 7.019
12.336
9.460
7.725
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
6		 6
6
6
6		 509,589
504,88727
520,21036
510,71283		 7.225
8.734
7.853
11.153
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
85
85		 93
93
88
88		 509,19908
506,74871
518,82237
516,86318		 7.346
8.071
8.437
8.079
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 280
280
270
270		 287
287
277
277		 508,96859
508,99570
521,58470
518,95534		 7.447
7.320
7.276
7.173
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(Ankara) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 154
154
154
154		 508,72167
506,40163
517,19126
512,32947		 7.540
8.201
9.220
10.291
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
15		 10
10
9
15		 507,49339
503,32375
514,59673
508,32046		 7.975
9.287
10.427
12.455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 310
310
300
300		 318
318
308
308		 507,48391
505,27530
518,77759
516,32898		 7.981
8.580
8.458
8.295
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 130
130
130
120		 134
134
134
123		 506,77078
502,10143
514,86976
511,05854		 8.250
9.716
10.277
10.993
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 14
15
14
12		 506,61231
505,30740
516,57683
511,29518		 8.321
8.566
9.476
10.845
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
5		 9
9
9
5		 505,73687
500,35159
512,47710
507,68128		 8.662
10.386
11.455
12.814
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 13
13
13
12		 505,64416
502,03220
515,85144
512,30714		 8.696
9.745
9.808
10.306
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
İzmir Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 505,45436
500,52567
511,68420
508,91967		 8.770
10.321
11.853
12.103
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
9		 8
8
8
9		 505,27247
501,00672
511,45189
507,56137		 8.842
10.139
11.975
12.880
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 260
260
260
260		 267
267
267
267		 505,23646
502,32895
516,64874
513,11776		 8.855
9.627
9.449
9.880
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 210
210
200
255		 237
269
255
262		 503,35942
499,76032
513,40574
511,45603		 9.624
10.612
10.995
10.763
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 198
198
180
180		 203
203
185
185		 502,97621
498,03362
511,63515
511,40545		 9.787
11.277
11.876
10.788
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
230
230		 236
236
236
236		 502,94036
500,93772
514,75381
511,85057		 9.803
10.165
10.339
10.541
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8


 9


 502,72815


 9.892
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
15		 14
14
14
15		 502,72102
497,89914
511,95180
509,43643		 9.897
11.324
11.720
11.823
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
160
160		 175
175
164
164		 502,01012
497,38033
513,10584
509,51172		 10.218
11.535
11.149
11.774
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
10
12
14		 14
11
14
14		 501,69012
497,40695
509,13948
506,75060		 10.350
11.519
13.217
13.336
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
11		 9
9
11
11		 501,52639
497,60603
508,78585
506,79355		 10.409
11.438
13.423
13.318
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
6
7
8		 8
7
8
8		 501,0387
496,51365
508,85832
505,05984		 10.611
11.890
13.379
14.346
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 500,95005
495,65891
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508,57837		 10.648
12.236
12.062
12.314
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
13
15
17		 14
14
16
17		 500,62972
494,75404
511,15087
514,92458		 10.783
12.558
12.119
8.991
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
8
8
9		 14
9
9
9		 500,15917
500,12489
514,59114
512,87486		 10.981
10.484
10.429
10.002
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9


 10


 500,11112


 11.004
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
10		 4
4
4
10		 499,50977
501,55679
517,71421
511,98653		 11.280
9.937
8.948
10.462
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 215
215
200
200		 221
221
205
205		 499,1976
494,45418
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509,02443		 11.420
12.683
12.324
12.050
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
220
220		 236
236
226
226		 498,91607
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508,43945
505,22707		 11.536
13.250
13.616
14.222
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
10
11		 9
9
12
11		 498,42385
492,03383
504,26549
502,18591		 11.775
13.713
16.054
16.131
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bursa Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 498,37103
492,92218
508,05904
504,88947		 11.800
13.324
13.831
14.450
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 260
260
260
260		 267
267
267
267		 497,90807
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509,41790
507,23830		 12.009
13.176
13.058
13.061
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
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492,55853
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505,38045		 12.046
13.487
13.738
14.125
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
5
12		 6
5
6
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511,13162
507,83655		 12.184
12.817
12.140
12.730
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22
22
15
15		 22
22
15
15		 497,45676
491,97235
513,98761
520,03214		 12.230
13.746
10.699
6.659
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 17
16
16
15		 497,33519
491,00645
506,20180
503,69052		 12.288
14.203
14.879
15.164
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
8		 10
9
9
8		 496,48673
484,98027
501,11475
501,59050		 12.711
17.162
17.934
16.501
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Adana Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 496,27072
489,21634
505,24880
503,47943		 12.813
15.033
15.449
15.308
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 280
280
280
280		 287
287
287
287		 495,9438
491,16050
506,27719
503,75879		 12.983
14.136
14.836
15.121
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
220
220		 236
236
226
226		 495,82133
490,14440
506,70446
506,25570		 13.043
14.610
14.578
13.597
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 250
250
240
240		 257
257
246
246		 495,19622
489,31332
505,21294
503,47149		 13.350
14.988
15.468
15.314
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 11
11
11
9		 495,10769
487,92029
504,32353
501,32174		 13.388
15.684
16.017
16.663
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
9
 10
8
9
 495,03595
483,07785
489,91564
 13.428
18.145
25.278
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 180
180
170
170		 185
185
175
175		 494,95212
489,20178
506,02259
503,61732		 13.467
15.038
14.984
15.210
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
12		 11
11
11
12		 494,2299
484,33354
497,62369
497,08115		 13.830
17.488
20.169
19.462
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
6
8		 5
5
7
8		 493,65316
481,03143
495,78951
496,07944		 14.134
19.203
21.359
20.078
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
15
15
15		 20
15
15
15		 493,44633
498,96129
509,30658
508,67426		 14.234
10.925
13.135
12.257
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
12
10
15		 11
13
11
15		 493,17383
485,86430
501,18013
499,98761		 14.380
16.715
17.901
17.537
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
190
190		 123
123
195
195		 492,88754
484,26683
498,61505
496,74461		 14.540
17.522
19.490
19.660
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
11		 10
11
11
11		 492,2536
481,99509
497,46508
498,69525		 14.883
18.690
20.269
18.412
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
60		 82
82
62
62		 491,9468
485,75709
504,80371
504,30773		 15.038
16.761
15.724
14.807
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
40		 82
82
62
41		 491,8113
485,15523
503,55596
500,11761		 15.112
17.071
16.477
17.459
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 240
240
240
240		 246
246
246
246		 491,34551
484,76007
501,81780
500,08977		 15.368
17.273
17.532
17.479
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
170
170		 192
218
218
175		 491,17879
485,58031
502,70525
501,07111		 15.452
16.846
16.982
16.848
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 240
240
230
 246
246
236
 491,03789
484,13841
501,69124
 15.537
17.596
17.606
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Kayseri Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 490,58445
483,12681
500,68901
496,37946		 15.811
18.118
18.185
19.885
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 220
220
210
210		 226
226
216
216		 490,39901
483,68530
500,79217
498,70736		 15.923
17.824
18.121
18.399
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 240
240
230
230		 246
246
236
236		 490,35088
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502,66368
501,65466		 15.963
17.828
17.009
16.461
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
5
5
 6
5
5
 490,0889
479,25994
485,63736
 16.095
20.117
28.345
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
140
140
140		 154
144
144
144		 489,85019
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500,19112
499,31690		 16.229
18.333
18.478
18.013
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 489,31747
497,90994
510,76567
510,32411		 16.521
11.318
12.325
11.341
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
155
150		 175
175
159
154		 489,23377
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499,99242
497,95223		 16.577
18.907
18.608
18.877
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
230
230		 236
236
236
236		 489,02605
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500,23776
499,60804		 16.703
18.600
18.453
17.796
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
160
150
150		 164
164
154
154		 488,97877
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498,50953
496,79673		 16.727
18.719
19.573
19.631
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
160
160
160		 164
164
164
164		 488,66098
480,78498
497,14849
494,30027		 16.897
19.320
20.496
21.267
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 488,50522
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503,98845		 16.998
18.662
16.595
14.983
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
11
11
11		 488,26426
483,12621
498,99169
497,65136		 17.128
18.120
19.244
19.062
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 250
250
250
250		 282
320
320
257		 488,15602
481,27722
498,40017
497,65212		 17.184
19.077
19.642
19.061
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
16
12		 17
17
17
12		 488,02677
478,63215
494,86866
493,36786		 17.252
20.430
21.969
21.912
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
12
14
14		 15
14
15
14		 487,82174
481,86855
492,98740
496,77874		 17.384
18.767
23.188
19.642
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
6
5
8		 9
7
6
8		 487,283
479,57171
500,17092
499,18065		 17.712
19.973
18.493
18.099
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BOLU) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 180
180
170
170		 185
185
175
175		 486,9622
479,19182
497,45381
496,00685		 17.908
20.156
20.276
20.130
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 130
130
120
120		 134
134
123
123		 486,80183
479,45160
497,59033
496,29803		 18.007
20.037
20.189
19.935
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
11
12
14		 12
12
13
14		 486,67985
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502,35742		 18.101
18.453
17.405
16.011
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(YALOVA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
40		 52
52
52
41		 486,33358
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497,14445		 18.294
20.962
20.826
19.420
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
9		 9
9
9
9		 486,3333
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21.534
22.647
22.892