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Haberler Fotohaber Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:14

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

Titanik enkazını aramaya giden denizaltının enkazına ulaştılar. Yetkililer 5 kişinin de öldüğünü açıklarken, denizaltının sinyalin kaybolduktan sonra patladığını dile getiriyor. ABD Sahil Güvenliği yaklaşık 1 haftadır dünyanın en derin çalışmasını gerçekleştiriyordu. Bu noktada denizaltında kimler vardı, Titan denizaltı yolcuları kimlerdi gibi sorular yanıt arıyor. Denizaltında yer alan 5 kişi, Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 biner dolar verdi. Peki, Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? İşte konu hakkında detaylar

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

Titanik enkazını arayan Ocean Gate Titan adlı denizaltının patladığı bildirildi. Enkazı bulunan denizaltına ait sinyaller, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kayboldu. İçinde bulunan milyarderler, oyun kumandasıyla kontrol edilmesi ve ihmaller birkaç gündür gündemdeki yerini almış durumda. Peki, Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? İşte detaylar

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

SON DAKİKA: TİTANİK ENKAZINDA KAYBOLAN DENİZALTI BULUNDU MU?

Titanik'in enkazını incelemek için dibe batan ve bir süre sonra kaybolan denizaltıdan günler sonra bir haber geldi. Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir "enkaz" bulundu.

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Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

Çalışmalara ilişkin ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan son açıklamada yeni bir enkaz bulunduğu bildirilirken yüzey aramaları yapmaya devam edeceği belirtildi.

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

ABD Sahil Güvenliği, Türkiye saatiyle 22.00'de bir basın açıklaması düzenleyerek kayıp Titan denizaltısını arama çalışmalarında elde edilen son bulguları paylaştı.

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

ABD'li yetkililer enkazın denizaltıya ait olduğunu ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

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