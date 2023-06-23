Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:14

Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? Enkaz bulundu! Titan denizaltı yolcuları kimlerdi, isimleri ne?

Titanik enkazını aramaya giden denizaltının enkazına ulaştılar. Yetkililer 5 kişinin de öldüğünü açıklarken, denizaltının sinyalin kaybolduktan sonra patladığını dile getiriyor. ABD Sahil Güvenliği yaklaşık 1 haftadır dünyanın en derin çalışmasını gerçekleştiriyordu. Bu noktada denizaltında kimler vardı, Titan denizaltı yolcuları kimlerdi gibi sorular yanıt arıyor. Denizaltında yer alan 5 kişi, Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 biner dolar verdi. Peki, Titanik enkazını aramaya giden patlayan denizaltında kimler vardı? İşte konu hakkında detaylar