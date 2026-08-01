TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

2026 fındık alım fiyatına ilişkin beklentiler Karadeniz'de hasat öncesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, yeni sezon öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı resmi alım fiyatı ve takvimine odaklanmış durumda. 2026-2027 sezonuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.