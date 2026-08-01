Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 16:57

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

2026 fındık alım fiyatı için üreticilerin bekleyişi devam ediyor. Yeni sezon öncesinde gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban fiyatlara çevrilirken, serbest piyasadaki hareketlilik ve sektör temsilcilerinin beklentileri de yakından izleniyor. Peki, 2026 yılı kabuklu fındık alım fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen son durum.

  • ABONE OL
TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

2026 fındık alım fiyatına ilişkin beklentiler Karadeniz'de hasat öncesi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Üreticiler ve sektör temsilcileri, yeni sezon öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı resmi alım fiyatı ve takvimine odaklanmış durumda. 2026-2027 sezonuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

2026 TMO FINDIK ALIM FİYATLARI SON DURUM

2026-2027 sezonu için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Resmi fiyatların, Cumhurbaşkanlığı veya Tarım ve Orman Bakanlığının yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor. Önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında açıklamanın ağustos ayı içinde yapılacağı öngörülürken, geçen yıl alım fiyatları ağustosun ilk günlerinde ilan edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Giresun kalite fındığın kilosu 200 TL olarak belirlendi. Levant kalite fındığın kilogram fiyatı için 195 TL ödenecek.

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl 2025 fındık alım fiyatları, 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla açıklanmıştı. Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatlarına ilişkin resmi TMO açıklaması henüz yapılmadı. Bu senede benzer tarihlerde açıklanması bekleniyor.

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA