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TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 16:57
TMO FINDIK ALIM FİYATLARI BEKLENİYOR! 2026 kabuklu fındık alım fiyatı açıklandı mı, ne kadar olacak?
2026 fındık alım fiyatı için üreticilerin bekleyişi devam ediyor. Yeni sezon öncesinde gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban fiyatlara çevrilirken, serbest piyasadaki hareketlilik ve sektör temsilcilerinin beklentileri de yakından izleniyor. Peki, 2026 yılı kabuklu fındık alım fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen son durum.