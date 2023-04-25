TOGG kredisi ne kadar? TOGG kredisi hangi banka veriyor, faiz oranı ne kadar, kaç ay verilecek?

HANGİ BANKALAR KREDİ VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siro'nun Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. İşte o açıklamalar:

"2025 YILINDAN İTİBAREN TOGG'U İHRAÇ EDİP TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"



Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dünyada güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

Muhalefet, Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye'nin otomobilini elektrikli yaptık.

Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı.

Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz.

Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır.

Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak.