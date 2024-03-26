Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
21:33
Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Tokat Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediliyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Tokat Belediye Başkan adayları listesi 2024…