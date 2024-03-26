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Haberler Fotohaber Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:33

Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Tokat Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediliyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Tokat Belediye Başkan adayları listesi 2024…

Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta ilan edilmiş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları ilan edilmişti. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Tokat Belediye Başkan adayları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Tokat belediye başkan adayları listesi…

Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
  1. Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüp Eroğlu
  2. İYİ Parti Hakan Karagöllü
  3. Anavatan Partisi Mustafa Himmetbeyoğlu
  4. Demokratik Sol Parti Zafer Galip Özberk
  5. Yeniden Refah Partisi Muhammed Baki Güzey [1]
  6. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gülce Vidinli
  7. Halkın Kurtuluş Partisi Burcu Adeka Kalkan
  8. Türkiye Komünist Hareketi Gökhan Erbil
  9. Bağımsız Türkiye Partisi Fatma Mumcuoğlu
  10. Yeni Türkiye Partisi Yaşar Çınar
  11. Cumhuriyet Halk Partisi Murat Yazıcı [2]
  12. Hür Dava Partisi Halis Adıgüzel
  13. Hak ve Özgürlükler Partisi Nurettin Kızıldağ
  14. Millet Partisi Hasan Aydın
  15. Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
  16. Demokrasi ve Atılım Partisi Sedat Ay [3]
  17. Saadet Partisi Selim Işık
  18. Bağımsız Sinan Türk
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Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Tokat Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Tokat Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
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