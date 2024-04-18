Giriş Tarihi: 18.04.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
18:46
TOKAT DEPREM SON DAKİKA: Samsun, Kayseri ve Nevşehir'de de hissedildi! Tokat deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü
Son dakika Tokat deprem ile bir kez daha sallandı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen şiddetli sarsıntı Sivas, Samsun, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'da da hissedildi. 5 üzeri büyüklükteki sarsıntı sonrası bölge halkı paniğe kapılırken ''Az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Nisan 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi verileri ile depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri…